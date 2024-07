Acusa comercio organizado de Piedras Negras a negocios chinos de violar la ley y ofrecer productos ‘chafas’

Según Presidente de Cámara de Comercio, tiendas asiáticas no dan prestaciones de ley a trabajadores y sus productos son de muy baja calidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El comercio organizado de Coahuila se encuentra sumamente preocupado por la llegada de negocios de origen chino, a los que considera una competencia desleal para los ya establecidos, pues ofertan productos a precios muy bajos causando un daño a la economía, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Piedras Negras, Héctor Rodríguez López.

El líder del comercio organizado dio a conocer que durante una reunión el pasado fin de semana, los representantes de las diferentes cámaras de comercio de las cinco regiones de Coahuila, externaron su preocupación por la “invasión de comercios de origen chino”, pues son una competencia desleal, lo que impacta económicamente a los formales.

“A diferencia de reuniones anteriores, en esta ocasión un tema captó la atención de los presentes, pues muchos de ellos consideran, está empezando a afectar seriamente al comercio establecido por todo el estado de Coahuila”, subrayó.

Reiteró que son una competencia desleal, ya que muchos de ellos operan en la ilegalidad, no otorgan prestaciones de ley a sus trabajadores, no cuentan con seguro social, sus productos no cumplen con los requisitos de ley, son productos de muy baja calidad.

Destacó que los negocios de origen asiático están afectando a los comerciantes bien establecidos, aquellos que sí pagan impuestos y otorgan todas las prestaciones como lo estipula la ley.

Ante ello la Federación de Cámaras de Comercio en Coahuila hacen un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que tomen cartas en el asunto pues aseguró, esto se podría convertir en un problema aún mayor.