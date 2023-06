Acusan a alcaldesa de Múzquiz de desvíos y triangulaciones con empresa fantasma

La ex secretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Karla Mónica Escalera, denunció a la alcaldesa Tania Flores de desvíos y triangulaciones millonarias con empresas fantasmas durante su administración.

Escalera declaró que a través de la empresa Servicios y Minerales Guel, misma que aseguró que, aunque está constituida ante el Servicio de Administración Tributaria, es fantasma.

En una transmisión de Facebook, la ex funcionaria del Ayuntamiento se mostró en un video grabado en las afueras de un local en la calle Guerrero con el número 698 en Sabinas con el nombre de Minerales Amarani.

No obstante, en dichas oficinas, a las que acudió Escalera, solo encontró un local vacío, asegurando que esa razón social le pertenece a los hermanos de Tania Flores.

Escalera además presentó un documento en el video, con el que afirmó que la empresa recibió contratos por adjudicación directa en el año 2022 por montos que ascienden a cerca de 20 millones de pesos.

La razón de la aparición de la empresa en la lista de proveedores del municipio fue la renta de patrullas y pavimentación.

“Como lo pueden ver, la corrupción a todo lo que da, pero lo vamos a comprobar y esto se está llevando a los tribunales y se va a llevar, como se le tiene que presentar, a la Fiscalía Anticorrupción. Nosotros ya hicimos la demanda y las pruebas se les están llevando”, declaró Escalera.

Detalló que Servicios y Minerales Guel es la empresa número 56 en el padrón de proveedores del municipio de Múzquiz para el año 2022, presentando documentación que acreditó sus dichos.

“No pueden decir que no se le están asignando obras del municipio a esta empresa Guel”, declaró la exfuncionaria.

Escalera también mencionó que entre el 2022 y el primer trimestre del 2023, Múzquiz ha recibido cerca de 100 millones de pesos por conceptos federales, mismos que hasta la fecha, según la exfuncionaria, no se han comprobado.

Añadió que Servicios y Minerales Guel fue constituida en septiembre del 2021 luego de ganar las elecciones a la alcaldía en junio de ese mismo año.

Según Escalera, la representante legal de la empresa es Jaqueline Garza Briones, de 23 años, “quien tiene poco tiempo de haberse recibido de la escuela Metropolitana y es empleada de Antonio Flores Guerra, hermano de la alcaldesa”.

PIDE PROTECCIÓN A AUTORIDADES

Fue el pasado 14 de junio que Kara Mónica Escalera pidió protección a los gobiernos federal y estatal tras presuntas amenazas por parte de los hermanos Flores.

En días anteriores a esa fecha, Escalera había afirmado que el motivo de su renuncia al Ayuntamiento de Múzquiz se dio al darse cuenta de la triangulación de recursos.

Agregó que la alcaldesa le advirtió que tenga cuidado o “se va a dejar caer con todo”, además de que por terceras personas se ha enterado de amenazas por parte de Tony Flores.

“Que me va a mandar a la ch... que me va a esculcar toda mi casa, la papelería, que quiere todo lo que tengo y que no voy a acabar bien”, aseguró Escalera.