Adquieren bacteria pacientes de hemodiálisis en Clínica del Magisterio de Saltillo

Familiares de pacientes con hemodiálisis de la Clínica del Magisterio en Saltillo denunciaron que 8 se encuentran internados en el área intensiva, 3 en estado grave, al resultar infectados por una bacteria, la cual contrajeron en el proceso de su tratamiento, debido a que los equipos no son sanitizados de manera adecuada.

Hace más de una semana iniciaron los contagios de la bacteria y los directivos del nosocomio ocultan lo ocurrido y no se atreven a declarar una epidemia nosocomial con intervención de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con los familiares, son alrededor de 14 personas las que deben acudir a hemodiálisis de manera frecuente, 8 están infectados por una bacteria y están en terapia intensiva, 3 de ellos con diagnóstico de gravedad.

“En la Clínica de la Sección 38 hay varios internados debido a una mala manipulación de las válvulas de los pacientes. Si fuera un paciente o dos, probablemente derivado de la mala higiene o que tocan la válvula, a lo mejor hubieran provocado que se les infectara, pero ya son 8 pacientes internados, 3 de ellos están graves”, expone familiar.

“Los doctores o el personal administrativo ya deberían haber declarado una epidemia, cosa que no han hecho. La directora administrativa del hospital, Sara Patiño Orduño, no quiere que se sepa, ese es el tema, y no hay insumos suficientes en la clínica y pensamos que la infección de los pacientes puede ser porque no tienen material básico para poder hacer los trabajos de higiene y limpieza de los aparatos y hacer las hemodiálisis de manera segura y correcta”, acotó otro de los familiares.

Añadieron que los doctores dicen que la secretaria general del Sindicato de la Sección 38, Isela Licerio Luévano, “no se mueve” para exigir que la administración del hospital compre los insumos necesarios para la limpieza de los equipos, pero la realidad es que es responsabilidad de Alejandro Saldaña, director del Servicio Médico de la Sección 38.

Dijeron que prácticamente el Gobierno del Estado es el que se encarga de la dirección administrativa y “la lana para comprar los medicamentos y los insumos sale del gobierno”.

“Saldaña es el encargado de decidir qué medicamento se compra o qué insumos se surten. Había una empresa privada que se encargaba la limpieza e higiene de la clínica, pero ya no existe por reducción del presupuesto”, expusieron.

“La directora administrativa de la Clínica de la Sección 38 es mamá del secretario particular del líder nacional Alfonso Cepeda Salas, entonces prácticamente es intocable, nadie le quiere decir nada. Ella tendría la obligación de manifestar ante la Secretaría de Salud que determinen que hay una epidemia nosocomial, porque no son uno, ni dos, sino ocho los pacientes infectados que se encuentran en terapia intensiva”, dijeron.