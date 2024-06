Advierten en Coahuila falta de centros especializados para adictos con problemas de salud mental

En Coahuila ya es necesaria la creación de un centro de readaptación social para personal con problemas de salud mental.

Así lo consideró Óscar Aarón Nájera Davis, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, debido al creciente número de delitos de alto impacto cometidos por personas adictas a las drogas.

“Jóvenes o menores de edad inimputables por el tema de las drogas y que terminan pasando por efectos de alucinación. Se cometen delitos y ¿qué haces con ellos? Ni modo que los lleves a donde están los otros menores porque van a ocasionar un problema mayor”, expone.

Nájera Davis advirtió que no basta contar con un pabellón especial para inimputables como el que se tiene en el Cereso Varonil de Saltillo, sino que es indispensable contar con un centro especial de readaptación para personas con problemas de salud mental.

Señaló que esta necesidad cada vez irá creciendo más ante el aumento inminente del consumo de sustancias psicoactivas sintéticas, como el cristal, sobre todo en jóvenes, lo que resulta en padecimientos como la esquizofrenia, que en algunas ocasiones provocan que los afectados cometan delitos incluso graves.

“Estas personas no se van a sanar, como la esquizofrenia es un problema progresivo. No es nada más el influjo de las drogas, que son las conductas libres en su casa, yo me drogo y cometo un delito, sino que ya tienen un problema de una condición de salud y no les puedes imputar porque realmente mató a la mamá, pero él estaba viendo a un monstruo. Ese tipo de cosas implican un riesgo importante”, acotó.

Añadió que las familias carecen de la capacidad económica para atender a personas con estas características.

“Las familias no van a poder entre medicamentos, controlarlos a ellos”.

Óscar Aarón Nájera, también ex magistrado de la Sala Colegiada Penal, previó un riesgo en los próximos cinco o diez años de un incremento drástico de la población de inimputables.

“Inimputables por el hecho de alguna condición de salud mental y que el pabellón del Cereso va a quedar rebasado. Se necesita un centro especializado porque pueden ponerse en riesgo ellos y poner en riesgo a los demás”, expone.

Destacó además la falta de atención que persiste en el pabellón para inimputables del Cereso Varonil.

“En ese tema hay que poner atención”.