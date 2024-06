Piden justicia familias de quienes han muerto en anexos de Coahuila

Familiares de internos que en los últimos dos años fueron asesinados al interior de anexos para adictos en Coahuila, claman justicia a las autoridades en contra de los responsables.

Se trata de la familia de Jesús Alfredo Salayandia, quien murió, víctima de tortura, el pasado 8 de julio de 2022 en el centro Escudo de Salvación, en Monclova; y de Misael Nicolás Silva, muerto a golpes por sus cuidadores el 26 de febrero de 2023, en el establecimiento conocido como El Rostro de Jesús, en Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Tortura y muerte en anexos

Cynthia Marisol Vara, la viuda de Jesús, manifestó que a casi dos años de haber sido brutalmente asesinado su marido, aún sigue en libertad y prófugo de la justicia Érick N, quien entonces se ostentaba como director del anexo y del que se presume vino la orden para que mataran al interno, luego de un supuesto intento de fuga.

En cambio, Cynthia ha denunciado reiteradamente en medios de aquella localidad, las redes de corrupción y tráfico de influencias que supuestamente involucran a los abogados de los imputados, al Ministerio Público y hasta a la Fiscalía General del Estado en la Región Centro.

La última acción, acusó Cynthia, fue que Blanca Aurora Campos Núñez, la madre de Erick “N”, pidió a la autoridad la liberación del edificio donde se cometió el crimen, y del que asegura es dueña, pese a que todavía no concluyan las investigaciones.

“No, ya no sé, te juro que me da coraje porque pues estamos viendo que los asesinos de mi esposo están arreglados con las autoridades y la Fiscalía no hace nada”, dijo Cynthia a VANGUARDIA.

Por su parte, los parientes de Misael, quienes llevan más de un año y medio luchando porque se haga justicia en este caso, se dijeron temerosos de que, utilizando argucias legaloides, los inculpados, cuatro, presos en el penal de esta ciudad, recobren la libertad.

Revelaron que hace algunos meses los abogados de los participantes en el homicidio de Misael, solicitaron al juez el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada, por la del dispositivo electrónico, es decir, que quedaran en libertad condicional con el brazalete.

Y recientemente los defensores de los victimarios de Misael pidieron la reclasificación del delito de homicidio calificado con alevosía, ventaja y ferocidad, por el de tentativa de homicidio.

“Seguimos luchando por lo mismo, queremos justicia, queremos que paguen por la muerte de mi hermano, no nos rendimos. Nos han puesto tantas trabas, cuando hay testigos”, declaró Rebeca Eunice Silva, hermana de Misael y quien se ha dicho su madre de crianza.

El pasado 25 de septiembre de 2023, SEMANARIO publicó las historias de tortura y muerte que padecieron Jesús y Misael, cuyos casos, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por sus familias, aún siguen en juicio.