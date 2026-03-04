Advierten escasez de agua en Ramos Arizpe por mantenimiento en pozos

Coahuila
/ 4 marzo 2026
    Advierten escasez de agua en Ramos Arizpe por mantenimiento en pozos
    Sectores como la Zona Centro y El Valle experimentarán baja presión de agua durante esta semana. ARCHIVO

El ayuntamiento identificó a la Zona Centro, Eulalio Gutiérrez, la colonia El Valle y Manantiales como los puntos donde la falta de presión será más evidente

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que debido a trabajos de mantenimiento profundo en el pozo de San José de los Nuncios, se prevé una disminución en la presión y escasez temporal de agua en diversos sectores de la ciudad durante esta semana.

Las maniobras responden a que la infraestructura, de 600 metros de profundidad, no recibía atención desde hace ocho años. “Estamos tratando de darle el mantenimiento a todas; ahorita tenemos un mantenimiento de un pozo parado en San José de los Nuncios”, explicó el edil.

TE PUEDE INTERESAR: Suben a 98 casos sospechosos de sarampión en Coahuila; Centro Penitenciario de Piedras Negras concentra casos

Gutiérrez Merino detalló que las zonas más afectadas serán la Zona Centro, Eulalio Gutiérrez, la colonia El Valle y Manantiales. “No quiere decir que no va a haber agua, sino que a lo mejor, en vez de que llegara el día de hoy, va a llegar hasta mañana”, aclaró.

El alcalde pidió la comprensión de la ciudadanía, señalando que las labores se realizan a marchas forzadas para normalizar el servicio el próximo lunes. “Vamos a tener las rutas de las pipas también abiertas para que les surtan en los lugares donde sea necesario”, aseguró.

En el mismo evento, el munícipe entregó seis nuevos camiones recolectores de basura con una inversión de 15 millones de pesos. Estas unidades permitirán ampliar de 14 a 17 las rutas de limpieza para atender el crecimiento poblacional del municipio.

”Ramos Arizpe cada día tiene más gente, más viviendas, más basura; tenemos alrededor de 170 toneladas que generamos nosotros todos los días”, puntualizó el alcalde al resaltar la necesidad de modernizar la flotilla de servicios primarios con tecnología GPS.

Finalmente, destacó que los nuevos camiones fueron adquiridos a una empresa local para fomentar el consumo regional. “Es una empresa que los vende aquí en Ramos Arizpe, que le da trabajo a ramosarizpenses; vamos a trabajar ahora con eso”, concluyó Gutiérrez Merino.

