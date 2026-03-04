Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 4 marzo 2026
    Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
    Martha Ofelia Zamarripa Rivas, ex embajadora de México en Belice. Grupo Detona

Plácido Garza DETONA La ex periodista se niega a entregar embajada de Belice a quien fue aprobada desde el 10 de febrero por el Senado para sustituirla, Ana Luisa Vallejo

¿Les platico?¡Arre!

Solo falta que se pertreche en la embajada de ese país centroamericano, como lo hizo Marx Arriaga en la SEP.

Quizá está esperando que la ayude su protector, Marcelo Ebrard, ex canciller con AMLO y hoy secretario de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El asunto es que Martha Ofelia Zamarripa Rivas ha hecho caso omiso de dos solicitudes formales que los órganos de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores le han enviado, para pedirle que haga el favor y tenga la bondad de realizar el acto de entrega-recepción de la embajada, en favor de la nueva titular de ese nombramiento, Ana Luisa Vallejo Barba.

Martha llegó a ese puesto el 2 de septiembre de 2019, en pleno apogeo del gobierno de AMLO, por instancias de Marcelo Ebrard, quien es señalado como destructor del servicio exterior mexicano, pues durante sus seis años como Canciller desplazó a diplomáticos de carrera, por políticos sin experiencia y en el caso de Martha Zamarripa, ni a política llega.

$!Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice.
Ana Luisa Vallejo Barba, nueva embajadora de México en Belice. Grupo Detona

Egresó de la carrera de Comunicación del ITESM; fue locutora en los programas del finado arquitecto Héctor Benavides, en Multimedios y a pesar de no conocer de vista ni visita la SRE, ocupó la embajada de México en Belice hasta el pasado 28 de febrero.

De anunciador categoría “B” (be), a récord Guinness

Bueno, la sigue ocupando ya entrado marzo y está obstruyendo el proceso para que asuma la nueva embajadora.

Mis fuentes en Relaciones Exteriores me mostraron documentos que demuestran la negativa de Martha a cumplir con las reglas de control interno de esa dependencia.

Mejor un burro de planchar como embajador... o cónsul

Desde el pasado 1 de este marzo dejó de percibir su sueldo de 9,607 dólares mensuales, beneficios y prestaciones, pero ahí sigue, ocupando la embajada, sita en el #3 North Ring Road Embassy Square, de la capital Belmopán, Belice.

Martha tiene en su contra haber sido señalada por un quebranto al erario tras autorizar el pago de 4.5 millones de pesos a la empresa Multiservicios Azteca, S.A. de C.V., que fue contratada sin licitación para labores de mantenimiento en la embajada.

$!Marcelo Ebrard, secretario de Economía.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Grupo Detona

Sonó más la campana de los de la basura

Personal a su cargo se quejó ante los órganos de control de la SRE, debido al maltrato sufrido por ella.

Se mantuvo en el puesto porque Ebrard era el canciller, pero cuando dejó de serlo, su pupila siguió haciendo de las suyas, a lo mejor debido a que el nuevo titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, brilla por su ausencia.

las quejas también apuntan a la nula actividad diplomática durante su paso por la embajada.

$!Martha Ofelia Zamarripa Rivas ha hecho caso omiso de dos solicitudes formales que los órganos de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores le han enviado.
Martha Ofelia Zamarripa Rivas ha hecho caso omiso de dos solicitudes formales que los órganos de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores le han enviado. Grupo Detona

Botón de muestra: el Instituto Cultural de México en Belice (ICM) no ha realizado una sola actividad pública desde 2024, pese a contar con recursos asignados.

Estoy siguiendo de cerca este caso y si Martha sigue sin entregar la embajada a su relevo, voy a verme en la penosa necesidad de tener que revelar otros comprometedores detalles que la hacen ver muy mal... y también a su protector, Marcelo Ebrard.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. A lo mejor en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
política
Relaciones Exteriores

Localizaciones


México

Organizaciones


SRE

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Los ayatolas del Bienestar y la deshonestidad intelectual
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
La Fiscalía sostiene que el imputado actuó con alevosía al golpear a la víctima cuando estaba desprevenida.

Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por homicidio calificado en caso de riña en bar
La gente mira una transmisión en una pantalla en un centro comercial sobre los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en Irán y el contraataque de Irán, en Beijing, China.

¿Cómo se debe interpretar la respuesta de China a la guerra de Irán?
El proceso de venta de boletos para el Mundial 2026 evidencia que, pese al enorme interés global, el precio de las entradas también influye en la disponibilidad para varios partidos del torneo.

La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio
Los riesgos para el presidente Trump derivados del ataque a Irán se intensifican a medida que aumentan las bajas, suben los precios del petróleo y la guerra se extiende por la región.

Trump apuesta su presidencia en la guerra con Irán
Una mujer observa cómo se eleva el humo tras un ataque con misiles en Teherán, Irán, el lunes 2 de marzo de 2026.

El ataque a Irán aumenta el temor en Cuba, ya bajo presión de EU