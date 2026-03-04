Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores

¿Les platico?¡Arre! Solo falta que se pertreche en la embajada de ese país centroamericano, como lo hizo Marx Arriaga en la SEP. Quizá está esperando que la ayude su protector, Marcelo Ebrard, ex canciller con AMLO y hoy secretario de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El asunto es que Martha Ofelia Zamarripa Rivas ha hecho caso omiso de dos solicitudes formales que los órganos de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores le han enviado, para pedirle que haga el favor y tenga la bondad de realizar el acto de entrega-recepción de la embajada, en favor de la nueva titular de ese nombramiento, Ana Luisa Vallejo Barba. Martha llegó a ese puesto el 2 de septiembre de 2019, en pleno apogeo del gobierno de AMLO, por instancias de Marcelo Ebrard, quien es señalado como destructor del servicio exterior mexicano, pues durante sus seis años como Canciller desplazó a diplomáticos de carrera, por políticos sin experiencia y en el caso de Martha Zamarripa, ni a política llega.

Egresó de la carrera de Comunicación del ITESM; fue locutora en los programas del finado arquitecto Héctor Benavides, en Multimedios y a pesar de no conocer de vista ni visita la SRE, ocupó la embajada de México en Belice hasta el pasado 28 de febrero. De anunciador categoría “B” (be), a récord Guinness Bueno, la sigue ocupando ya entrado marzo y está obstruyendo el proceso para que asuma la nueva embajadora. Mis fuentes en Relaciones Exteriores me mostraron documentos que demuestran la negativa de Martha a cumplir con las reglas de control interno de esa dependencia. Mejor un burro de planchar como embajador... o cónsul Desde el pasado 1 de este marzo dejó de percibir su sueldo de 9,607 dólares mensuales, beneficios y prestaciones, pero ahí sigue, ocupando la embajada, sita en el #3 North Ring Road Embassy Square, de la capital Belmopán, Belice. Martha tiene en su contra haber sido señalada por un quebranto al erario tras autorizar el pago de 4.5 millones de pesos a la empresa Multiservicios Azteca, S.A. de C.V., que fue contratada sin licitación para labores de mantenimiento en la embajada.

Sonó más la campana de los de la basura Personal a su cargo se quejó ante los órganos de control de la SRE, debido al maltrato sufrido por ella. Se mantuvo en el puesto porque Ebrard era el canciller, pero cuando dejó de serlo, su pupila siguió haciendo de las suyas, a lo mejor debido a que el nuevo titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, brilla por su ausencia. las quejas también apuntan a la nula actividad diplomática durante su paso por la embajada.

Botón de muestra: el Instituto Cultural de México en Belice (ICM) no ha realizado una sola actividad pública desde 2024, pese a contar con recursos asignados. Estoy siguiendo de cerca este caso y si Martha sigue sin entregar la embajada a su relevo, voy a verme en la penosa necesidad de tener que revelar otros comprometedores detalles que la hacen ver muy mal... y también a su protector, Marcelo Ebrard.

