Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región

Por: David M. Halbfinger and Ronen Bergman Durante años, mientras arremetía contra el programa nuclear iraní, Israel parecía retenido a la hora de enfrentarse militarmente a Irán. Temía que Hizbulá, aliado político de Teherán y ejército interpuesto en Líbano, respondiera en nombre de Irán y desplegara su arsenal de miles de misiles y cohetes haciendo llover fuego infernal sobre Haifa y Tel Aviv. Ahora, Israel y Estados Unidos son dueños de los cielos de Irán y hacen explotar de manera constante su infraestructura y arsenal de misiles balísticos. Y cuando Hizbulá se unió a la lucha, aunque fuera de forma simbólica —con una única y relativamente débil andanada de cohetes y drones lanzados contra el norte de Israel hacia la 1 a. m. del lunes— Israel tuvo el pretexto que necesitaba. Anunció una contraofensiva mucho más significativa y con una larga preparación, al golpear a los dirigentes de Hizbulá en Beirut y en todo el país. Envalentonado por su asociación con Estados Unidos, consciente de su propia fuerza militar y percibiendo las debilidades de sus dos adversarios más feroces, Israel aprovecha la nueva guerra como una oportunidad para perseguir su propia agenda geopolítica. "Terminaremos esta campaña no solo con un golpe a Irán, sino también asestando a Hizbulá un golpe devastador", dijo el lunes el jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, a los comandantes de división en la frontera norte de Israel. Insinuó una larga lucha contra Hizbulá, al decir que no terminaría "antes de que se elimine la amenaza de Líbano".

Esta también es una guerra que Israel inició de forma oportunista. Y ese hecho refleja un cambio importante en el pensamiento estratégico del país desde el ataque dirigido por Hamás del 7 de octubre de 2023 y los catastróficos fallos de inteligencia que lo hicieron posible. Israel ya no confía en la capacidad de sus servicios de inteligencia para leer con precisión las intenciones de sus adversarios. Por eso, cuando los enemigos empeñados en su destrucción empiezan a acumular los medios para lograrlo, Israel ve ahora el imperativo de destruir esas capacidades siempre que tenga oportunidad. “Por eso, la conversación sobre si Irán estaba realmente a punto de desarrollar armas nucleares ni siquiera importa realmente en este momento”, dijo Shira Efron, analista israelí de RAND, refiriéndose a uno de los principales motivos del ataque israelí-estadounidense del sábado. Según tres funcionarios de defensa israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó a los jefes militares a finales del año pasado que empezaran a planificar un ataque en solitario contra Irán que se llevaría a cabo en algún momento entre abril y junio. Los mandos militares se mostraron poco entusiastas, dijo un funcionario de defensa, porque no creían que Israel, al actuar en solitario, pudiera lograr mucho más de lo que consiguió en la guerra de 12 días de junio de 2025. También les preocupaba su capacidad para defenderse de lo que esperaban sería una respuesta iraní dirigida contra centros de población israelíes con misiles balísticos, dijo el funcionario de defensa. Cuando quedó claro que Estados Unidos sería el socio de Israel en un ataque contra Irán y empezó a acumular fuerzas en la región, dijeron dos funcionarios de defensa, los generales israelíes cambiaron de opinión. Aprovecharon una oportunidad histórica para golpear a Irán, destruir su arsenal de misiles, dañar aún más su programa nuclear e incluso intentar empujar al gobierno iraní hasta el punto de ruptura. El hecho de que los estadounidenses asumieran gran parte de la carga —incluido el envío de una enorme flota de aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo— permitió a Israel desplegar el sábado la mayor flota aérea de su historia, dijeron ambos oficiales. Eso permitió lo que resultó ser un asalto devastador contra las lanzaderas de misiles iraníes, dijeron.

Por el contrario, la campaña de Israel contra Hizbulá, dijeron los analistas, refleja que el país había hecho planes hace meses para un ataque de este tipo y estaba esperando una excusa para ejecutarlos. “Israel estaba esperando la oportunidad”, dijo Orna Mizrahi, ex viceconsejera de Seguridad Nacional, quien se especializa en Líbano en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv. Calificó el ataque con misiles y aviones no tripulados de Hizbulá del lunes como una profunda “aventura estúpida”. Desde su guerra de ocho semanas con Hizbulá en octubre y noviembre de 2024, Israel ha acusado al grupo militante de violar una tregua y ha atacado lo que denomina objetivos terroristas en Líbano casi a diario. “Esa fue la razón para planificar otra campaña”, dijo Mizrahi. “Cada dos casas más o menos, había infraestructura militar y lugares y equipos y lanzamisiles. Había mucho que hacer, y las IDF no podían completarlo todo”. Hizbulá, por su parte, afirma que esos ataques israelíes son violaciones del alto al fuego y describe su ataque del lunes como una respuesta a las provocaciones israelíes. Decenas de miles de personas han sido desplazadas en Líbano desde que comenzaron los combates, y 52 murieron el lunes, según el gobierno libanés. Durante meses, Israel amenazó con lanzar una nueva ofensiva si el gobierno de Líbano no aceleraba el desarme del grupo, como exige el alto al fuego de 2024. Aunque gravemente debilitado, Hizbulá se resistió al desarme nacional a menos que Israel detuviera sus ataques y se retirara de varias pequeñas zonas que ha mantenido en territorio libanés. En enero, el ejército libanés dijo que había tomado el control operativo al sur del río Litani, salvo esos puestos avanzados israelíes. “Pero eso no significaba que hubieran eliminado toda la existencia militar de Hizbulá allí”, dijo Mizrahi. “Ni siquiera lo fingieron. Y esto no es suficiente para Israel”. En cuanto a lo que implicará una nueva campaña en Líbano, los analistas dijeron que esperaban una operación terrestre, no solo ataques aéreos, y señalaron el despliegue de reservistas en unidades de infantería y blindadas a lo largo de la frontera norte. Un portavoz militar israelí anunció el martes por la mañana que, efectivamente, los soldados habían tomado nuevas zonas del sur de Líbano próximas a la frontera durante la noche, pero insistió en que se trataba de un “paso táctico” y no de parte de una maniobra o invasión más amplia.