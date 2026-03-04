‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que Verónica “N”, de 23 años, será puesta en libertad en las próximas horas, debido a que no se presentaron denuncias formales en su contra.

Cabe recordar que la joven fue detenida el pasado lunes por elementos de la FGE, señalada por presuntamente participar en fraudes consentidos contra al menos 18 empresarios, quienes habrían obtenido relojes con un costo individual de alrededor de 300 mil pesos. En suma, se estimaba que el monto total ascendía a 5 millones de pesos.

