Agua Saludable para La Laguna sigue inconcluso; faltan interconexiones: Torres Cofiño

TORREÓN, COAH.- El proyecto Agua Saludable para La Laguna continúa inconcluso y solamente podrá considerarse terminado cuando el recurso llegue de manera regular a los hogares de los nueve municipios contemplados, afirmó el diputado federal por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño.

El legislador señaló que la obra ha representado una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos; sin embargo, sostuvo que todavía existen trabajos pendientes para garantizar que el agua potabilizada sea distribuida entre las familias de la región.

“Que no nos engañen, la obra del proyecto Agua Saludable para La Laguna no está terminada. Esto sucederá cuando llegue el vital líquido a todas las casas de los nueve municipios”, expresó.

Torres Cofiño consideró que los problemas de desabasto que afectan a miles de familias laguneras ya no deberían presentarse. Indicó que, según información atribuida a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la planta potabilizadora funciona actualmente al 30 por ciento de su capacidad, cuando debería operar plenamente.

Explicó que uno de los principales pendientes corresponde a las interconexiones y a la rehabilitación de las líneas municipales de distribución. Advirtió que, aunque aumente el volumen enviado desde el sistema, una parte podría perderse debido a las fugas existentes en las redes hidráulicas.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el diputado, se requiere una inversión inicial de aproximadamente mil 200 millones de pesos para ejecutar el programa de interconexiones y reparar las tuberías de los municipios beneficiados.

Agregó que la propia Conagua ha reconocido que la entrega del agua a los organismos operadores depende de que se encuentren listas las conexiones y las redes de distribución, por lo que insistió en que todavía no puede hablarse de una obra concluida.

En el caso específico de Torreón, Marcelo Torres calculó que serían necesarios alrededor de 700 millones de pesos para completar las interconexiones requeridas y fortalecer la infraestructura hidráulica.

Ante este panorama, anunció que impulsará la incorporación de recursos para estas obras en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, con el propósito de garantizar que existan partidas suficientes para desarrollar los trabajos pendientes.

“El objetivo debe ser que el agua llegue efectivamente a las viviendas y que no se pierda por las malas condiciones de las tuberías. Debemos trabajar desde ahora para que el nuevo presupuesto federal contemple estos recursos”, concluyó.