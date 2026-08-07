Refuerza SIMAS operativo para el abasto de agua en colonias del oriente de Torreón

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    Refuerza SIMAS operativo para el abasto de agua en colonias del oriente de Torreón
    Cuadrillas realizan trabajos técnicos en la infraestructura hidráulica para incrementar el caudal disponible y mejorar el suministro en las colonias afectadas. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Pipas atenderán temporalmente las zonas afectadas mientras avanzan trabajos en el Pozo 77, el Mega Tanque Campo Nuevo y el Pozo Periodistas

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de brindar asistencia inmediata a las comunidades del oriente del municipio que enfrentan desabasto, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón activó un plan de distribución continua mediante camiones cisterna.

Esta estrategia funcionará de forma temporal mientras avanzan los trabajos técnicos enfocados en estabilizar el suministro y recuperar la presión de agua en este sector de la ciudad.

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En el plano operativo, cuadrillas del organismo intervienen el equipo de extracción del Pozo 77, ubicado en la colonia Las Flores. Además de la reparación electromecánica, se realizan adecuaciones físicas para prevenir desgastes futuros y aumentar el caudal disponible.

De manera simultánea, está en marcha la instalación de un segundo motor en el Mega Tanque Campo Nuevo. De acuerdo con el organismo, esta infraestructura permitirá incrementar la presión en las tuberías y reducir el número de sectores afectados por baja presión.

AVANZA EQUIPAMIENTO DEL POZO PERIODISTAS

En cuanto a nuevas fuentes de abastecimiento, SIMAS agiliza la integración técnica del Pozo Periodistas. Durante las pruebas iniciales de rendimiento, la bomba registró una capacidad de 40 litros por segundo.

$!SIMAS Torreón mantiene el reparto de agua mediante pipas mientras continúan los trabajos para recuperar la presión en el sector oriente.
SIMAS Torreón mantiene el reparto de agua mediante pipas mientras continúan los trabajos para recuperar la presión en el sector oriente. CORTESÍA

El organismo señaló que este caudal permitirá reforzar el suministro en fraccionamientos como Monterreal, Campo Nuevo, Sector Latinoamericano y Villas Zaragoza.

Xavier Alain Herrera Arroyo, titular de SIMAS Torreón, informó que se tiene proyectado concluir los trabajos de conexión del Pozo Periodistas en un plazo aproximado de 30 días.

La dependencia municipal indicó que los trabajos forman parte de las acciones para mejorar la red de agua potable y atender los problemas de suministro que se han registrado históricamente en el oriente de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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