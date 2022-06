Al fin el Repuve reacciona y ya cuenta con 2 módulos en Acuña

ACUÑA, COAH.- Luego de ventilarse irregularidades y una pésima atención por parte del personal del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), por fin se pusieron de acuerdo y se abrió otro módulo de información y orientación.

El usuario Juan Galván dijo que Mayra Ochoa y Sócrates Achondo, del módulo ubicado en la infoteca, siguen tratando mal a la gente y la desorientan además de que se dedican a hablar mal de las organizaciones que empadrona autos.

“Yo fui porque desde mayo dejé mi papelería para que me sacaran una cita y es tiempo de que no me han llamado.

“Claro que estoy inconforme porque no me dicen nada y hoy acudo al módulo y tampoco me saben decir nada y quieren que vaya al que está en el mercado; muy lejos y no tengo para andar pagando transporte”, aseguró.

Cecilia Flores, del módulo del mercado, dijo que el de la infoteca solo recibirá a quienes ya tienen su cita.

“Aquí en el mercado el módulo es informativo; la persona puede hacer su cita en la página oficial y nosotros les podemos ayudar a elaborar su expediente para que luego pague y pase al módulo de la infoteca”, subrayó. Dijo que también se le puede ayudar a quien, “no le sabe nadita” a la computadora.