Alertan en Coahuila por seudo asesores inmobiliarios

Saltillo, Coah.- Mientras la Cámara de Diputados mantiene en la congeladora la iniciativa de Ley para el Registro y Acreditación de los Agentes Inmobiliarios de la República Mexicana, los despojos en Coahuila van al alza.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó al cierre del 2022, 328 denuncias presentadas por este y otros delitos como las invasiones y los asentamientos irregulares.

Eduardo Legorreta Garza, miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. hizo un llamado a las personas que realizan o están por realizar la compra o venta de un inmueble para que lo hagan a través de un asesor inmobiliario acreditado.

“Hay varias certificaciones que tienen que ver con el asesor inmobiliario, que los otorga SEP (Secretaría de Educación Pública), a través de un organismo que se llama CONOCER, que impulsa la profesionalización del capital humano de diversos sectores productivos del país, a través de las competencias laborales. Tienes que estudiar y aprobar un examen de bienes inmuebles, Infonavit, bienes raíces, te tienes que estar actualizando”.

El profesional hipotecario resaltó la necesidad de que en Coahuila se exija la licencia de Agente Inmobiliario, que en México la tienen dentro de su legislación local 18 entidades. “Tenerla no impide o no califica a que otras personas no sigan haciendo las veces de asesor inmobiliario”, dijo el experto, sin embargo detalló que daría mayor certeza a los clientes.

“La AMPI tiene además valores, reglamentos y estatutos, de alguna forma, quienes pertenecemos a ella empatamos con ese deber ser”, dijo Eduardo Legorreta, quien agregó que el hecho de que no haya una licencia de Agente Inmobiliario abre la puerta a la comisión de delitos. “Definitivamente estas malas prácticas suceden porque no hay quien este regulando o este cierto, de las aptitudes de los asesores”.

Mencionó también que la falta de una regulación en el tema de las comisiones afecta a los clientes y al mercado. “Los seudo asesores que no están profesionalizados son lo que de alguna forma prostituyen el mercado, -se que no tengo experiencia, marca, trayectoria y cobran menos-, pero normalmente se parte del 5 por ciento del valor de la venta”.

En México, la Norma Oficial Mexicana de Vivienda brinda protección contra fraudes inmobiliarios. Mediante la NOM-247-SE-2021, los compradores están protegidos mientras se encuentran en el proceso de compra de una casa o departamento.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) colaboró en la elaboración de la NOM-247. Por lo que todos los participantes en la compraventa de un inmueble deben acatar la norma, es el caso de inmobiliarias, desarrolladoras, constructoras; así como figuras que brinden asesoría y venta al público.

Durante un trato de compraventa pueden presentarse diferentes tipos de fraudes, por esta razón la norma estipula las siguientes restricciones:

En cuanto a la publicidad que los vendedores o desarrolladores difundan debe ser veraz, comprobable, clara y sin elementos que induzcan; esto para evitarle confusión al comprador por información engañosa o abusiva.

Al respecto, los desarrolladores, constructores, promotores o proveedores deben detallar en el contrato los precios, tarifas y garantías; así como las condiciones establecidas durante la promoción de la vivienda.

Del mismo modo, para brindar mayor certeza a los compradores, la NOM-247 establece que todos los inmuebles deben contar con los servicios básicos: electricidad, agua potable, desalojo de aguas residuales, instalaciones para gas. Todas estas instalaciones no deberán representar costos adicionales.