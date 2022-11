¿Alguien se acordó de mi cumpleaños?: Ciudad Deportiva de Saltillo

Y claro, donde me ubico yo. Entre las calles David Berlanga, Magisterio y el bulevar Nazario Ortiz Garza.

En fin, a mí me planeó el arquitecto José María Morales del Bosque . Contempló que tuviera el Estadio Olímpico y el Parque Madero, varios accesos, jardines, canchas de tenis, futbol, basquetbol y un diamante como terreno de juego, además de un estacionamiento y otras amenidades.

Por eso digo que en 2022 cumplí 55 años. Pero no vi que nadie se acordara, mucho menos que me lo festejaran.

La idea de construirme surgió durante la gubernatura de Raúl Madero González (1957-1963). Aunque según un boletín informativo del Gobierno de Coahuila publicado en 2012, me inauguraron de manera oficial hasta el 1 de noviembre de 1967.

Qué les dijo. La pista para corredores alrededor del lago, los juegos infantiles, las bancas de descanso y hasta las lanchas que un día pasearon a cientos de personas, todo eso me dio créditos para que hoy yo guarde los recuerdos de miles de saltillenses.

Y aunque muchos no se acuerdan, también tuve una alberca que se deshabilitó por ahí de los 80’s. Se encontraba cerca de los resbaladeros y algunas que otras personas conservan fotos de ella.

Y los domingos en familia, ni se diga. Me elegían a mí sobre la Alameda porque mis espacios abiertos aminoraban la sensación de que había mucha gente. Los niños podían correr con más libertad, sin el riesgo de estar cerca de las vialidades.

Bueno, este año no hubo pastel. Pero eso no quita que vaya a dejar de recibirlos o que ya no quiera seguir brindándoles alegrías.

De hecho, hasta soy afortunada si consideramos a otros parques, hermanos míos, que sí la tienen más complicada.

Y aunque el fin no es señalar ni denigrar, me acuerdo que al V. Carranza ya hasta le dijeron que es el más triste del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: El parque más triste del mundo está en Saltillo

Yo, mientras pueda y ustedes gusten, estaré aquí para seguir cumpliendo con la misión para la que fui creada, ser un espacio de recreación para los saltillenses.