Alquiler de vientres; un delito de trata de personas, también en Coahuila

Después de que la diputada Beatriz Rojas Martínez presentara una iniciativa de reforma para sancionar la maternidad subrogada, alquiler de vientres o úteros sustituidos, así como la donación comercial de óvulos a través de la tipificación como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, preguntamos a la colectiva FURIA Coahuila sobre el tema.

La representante de dicho agrupamiento, llamado Feministas Unidas Revolucionarias Independientes y Anti patriarcales por sus siglas, manifestó que este tipo de delito también se ha sido tipificado en la Ley de la Familia desde 2017 prohibiendo que las mujeres ejerzan maternidad subrogada.

Insistió en que el movimiento feminista no apoya la renta de vientres puesto que esto se realiza como forma de explotación del cuerpo de las mujeres, a partir de una condición biológica; ‘se le responsabiliza a las mujeres para que se reproduzcan, sin embargo, esto siempre debe ser una decisión personal y sin fines de lucro’.

“Nosotras como movimiento feminista y abolicionista, estamos totalmente en contra de la explotación de las mujeres y esto incluye nuestros vientres porque las mujeres no somos un producto, no deben comercializar con nuestros cuerpos, las mujeres no somos incubadoras, nuestros vientres no se rentan”, apunta.

LEER MÁS: Se une Saltillo a luto nacional; mujeres suplican justicia y que detengan ola de feminicidios

Cabe decir que la propuesta que hace la legisladora Rojas Martínez pide sancionar con 15 a 25 años de prisión a quienes adquieran a un recién nacido o nacida bajo esta práctica, así como a todas las personas que lucren con este ilícito explotando a las mujeres de forma reproductiva.

Sin embargo, la activista y vocera de FURIA mencionó que, aún con estas leyes vigentes y las propuestas que continúan subiéndose a la tribuna, existen casos en los que las mujeres siguen alquilando su vientre a cambio de recurso económico, siempre en condiciones de clandestinidad.

“Es importante analizar qué es lo que está pasando en nuestro país, las mujeres desaparecen durante ´días, meses y es tan obvio que en México hay un fenómeno explícito de trata y de explotación muy grande, pareciera que nuestro país es turístico y sexual donde a las niñas y mujeres se nos explota”, critica.

Ahora bien, recuerda que las mujeres que llegasen a alquilar su vientre, es siempre a cambio de no más de 50 mil pesos, oferta que llega a salvaguardar sus condiciones económicas.

“En nuestro estado no está permitido el vientre de alquiler, pero si se da y si hemos tenido conocimiento desde las colectivas, donde se ha dado que mujeres reciben un pago por esta renta de su vientre.

“Pero es importante analizar el por qué las mujeres tienen que recurrir a rentar sus cuerpos, obviamente porque son mujeres en condiciones de pobreza extrema, de situación vulnerable que pareciera que no tienen otra opción y se encuentran en una espiral grandísima de violencia, desigualdad, pobreza, discriminación; esto es lo que deben contemplar las autoridades”, apunta la activista vocera de FURIA Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Luego por qué las matan’, agrede taxista a pasajeras en Oaxaca; pagará multa de 33 mil pesos (video)