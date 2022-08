Alumnos de Medicina en la UAD Monclova suspenden clases ante deficiencias en instalaciones

Rafael Pérez, director de la carrera, también renunció a su cargo al solicitar se mejoraran las condiciones en las instalaciones educativas y no tener una respuesta favorable

Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango campus Monclova iniciaron este viernes un paro de clases ante deficiencias que tiene el plantel tanto en el inmueble como en el sector educativo.

Exhibieron que tras inaugurarse las nuevas instalaciones del campus sobre la carretera federal 57 al norte de la ciudad, no se les ha otorgado lo que las autoridades prometieron, es decir unas instalaciones dignas para sus estudios.

“Estamos haciendo un paro estudiantil de clases por las inconformidades que tenemos en la educación y en las instalaciones que se nos están dando, nos prometieron cosas que no se están cumpliendo”, mencionaron Benjamín Neaves y Abigaíl de Luna.

Entre las deficiencias consideran las más sencillas como la falta de dispensadores de agua, falta de papen sanitario y agua en los baños que están sucios, no hay internet.

Los jóvenes afirman pagan 6 mil pesos de colegiatura mensual, además de una reinscripción de 6 mil 950 pesos cada semestre, por lo que exigen unas buenas instalaciones para continuar formándose.

“Sí es una decepción todo lo que se prometió a lo que nos dieron. Prometieron laboratorios bien equipados, buenas aulas, no se nos ha otorgado”.

“Eso es lo que nos molesta lo que nos da rabia, nosotros sabemos que la medicina es muy larga y muy pesada, pero ahorita tengo cinco horas libres, podemos acoplarnos a los horarios, pero que nos den un área acondicionada donde podemos esperar”.

Dieron a conocer que recientemente el doctor Rafael Pérez quien fungía como director de la Facultad renunció a su cargo debido a que no recibía apoyo de los superiores en la UAD para brindarles unas mejores instalaciones a los estudiantes.

“Él es un doctor especialista en Anestesiología, lo nombraron director y renunció por esa causa de que no recibía apoyo, hasta ahorita no nos han asignado a otro director, queremos su regreso, al parecer no lo van a llamar, pero el hizo cosas buenas por la universidad, se vio mucho cambio y buscamos ese regreso”.

Los universitarios piden respuestas a las autoridades superiores.

“”Buscamos respuestas de la dirección más alta, que nos hagan el cambio por que estamos dando cantidades no baratas, nada accesibles, pagamos 6 mil pesos mensuales y cada seis meses una inscripción de 6 mil 950”.

El 90 por ciento de los alumnos entró en paro de clases este viernes y no cederán hasta que se les dé una respuesta a sus peticiones.