Ofrecerán más de 4 mil vacantes en Mega Feria del Empleo en Saltillo

La actividad se llevará a cabo el próximo martes 23 de junio, de las 09:00 a las 14:00 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones de CANACINTRA Coahuila-Sureste, ubicado sobre el bulevar Vito Alessio Robles, al norte de la ciudad.

Saltillo se prepara para una de las jornadas de vinculación laboral más importantes del año con la realización de la Mega Feria del Empleo 2026 , evento que reunirá a decenas de empresas y organismos dedicados al reclutamiento para ofrecer más de 4 mil oportunidades de trabajo formal a personas en busca de incorporarse o reincorporarse al mercado laboral.

El encuentro está diseñado para atender a una amplia variedad de perfiles, desde profesionistas y técnicos especializados hasta operadores, recién egresados, personas con experiencia laboral y ciudadanos que buscan acceder por primera vez a un empleo formal. Con ello, se busca ampliar las posibilidades de colocación laboral y facilitar el contacto directo entre empresas y candidatos.

Las vacantes disponibles abarcan diversos sectores productivos y niveles de preparación académica, por lo que los organizadores esperan una importante afluencia de buscadores de empleo durante la jornada.

Como parte de las facilidades para los asistentes, se contará con transporte gratuito desde la Alameda Zaragoza hacia la sede del evento. Las salidas están programadas a las 09:00, 10:30 y 11:30 horas, con el propósito de facilitar el traslado de quienes no cuentan con vehículo propio.

Las autoridades laborales recomendaron a los interesados realizar un prerregistro previo a través de la plataforma oficial de Ferias de Empleo México, lo que permitirá agilizar el acceso y reducir tiempos de espera durante el proceso de ingreso.

Asimismo, exhortaron a los participantes a consultar con anticipación las vacantes publicadas en los portales oficiales de empleo, con el fin de identificar las oportunidades que mejor se ajusten a su perfil profesional y llegar preparados a las entrevistas con los reclutadores.

Para participar, los asistentes deberán presentar varias copias de su currículum vitae actualizado, identificación oficial vigente y CURP, documentos que comúnmente son requeridos por las empresas para iniciar los procesos de selección.

La Mega Feria del Empleo 2026 forma parte de las estrategias de vinculación laboral impulsadas en la región para fortalecer el acceso a oportunidades de trabajo formal y responder a la demanda de personal por parte de empresas instaladas en Coahuila.