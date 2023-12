‘AMLO no tiene interés en elevar el nivel educativo del País’, afirma exdiputado coahuilense

A la verdadera izquierda le interesa elevar el nivel educativo de niños y jóvenes, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador desestime las evaluaciones de la prueba y está condenando a los jóvenes a estancarse académicamente, lo que afectará sus oportunidades de desarrollo personal y profesional para tener un mejor nivel de vida.

Leonel Contreras Pámanes, exdiputado local en Coahuila, lamentó la posición de AMLO puesto que las políticas públicas que no pueden ser medidas no pueden ser mejoradas para tener resultados positivos.

“La prueba PISA tiene muchos años aplicándose, es fundamental para el desarrollo de la educación, no puedes pensar que si estamos saliendo mal evaluados en Español, Matemáticas y Comprensión de lectura, las cosas que se están haciendo sean las correctas, porque están preparando una generación de malos profesionistas en muchas áreas o estás poniendo a esos niños y jóvenes en una situación de desventaja frente a otros”, advirtió.

“Tienes que medir, evaluar y tomar decisiones con base en esas estadísticas para mejorar la educación. Si la prueba dice que retrocedimos en el aprendizaje de conocimientos, algo está pasando. El neoliberalismo es un fantasma que inventan algunas personas para culpar por los problemas que no pueden resolver”, afirmó.

Los nuevos libros de texto gratuito diseñados por la Cuarta Transformación reducen el contenido de las Matemáticas y el Español, por ejemplo, lo que tiene un impacto negativo en el aprendizaje del alumnado, refirió.

Abundio Ramírez Vázquez, exdiputado federal y local, cuestionó la displicencia que muestra López Obrador respecto a la importancia del nivel educativo, lo que sufrió un impacto negativo a raíz de la pandemia, lo que no justifica el desestimar las evaluaciones, sobre todo de la educación pública.

“Desgraciadamente afecta a todos los mexicanos”, aseguró, al indicar que a la verdadera izquierda le interesa elevar el nivel educativo, como palanca del desarrollo para cualquier país.

“Si no hay buena educación, no hay buenos médicos; si no hay educación, no hay democracia. El Presidente tiene otros datos, pero para mentirle al País”, refirió, al indicar que a López Obrador le interesa formar niños y jóvenes con la mentalidad de solamente estirar la mano para recibir apoyos sociales del gobierno.