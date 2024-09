Amparo contra reforma vulnera la soberanía del Poder Legislativo, asegura diputado coahuilense

El diputado federal de Morena, Antonio Castro, indicó en entrevista que el amparo interpuesto contra la discusión de la reforma al Poder Judicial no procede y aseguró que, en las próximas horas, continuará el proceso de discusión y, en su caso, la votación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados.

JUECES VULNERARON LA AUTONOMÍA

“Hoy (lunes 2 de septiembre) hubo una chicanada legal, donde, por artimañas jurídicas del Poder Judicial, unos jueces dieron una suspensión, interponiendo un amparo contra la discusión del decreto de reforma al Poder Judicial. Ellos están vulnerando la autonomía y la soberanía del Poder Legislativo”, indicó en entrevista telefónica.

Explicó que “el Poder Judicial no se puede entrometer en funciones del Poder Legislativo y no puede imponer un amparo a algo que todavía no se discute, porque aún no está el hecho, y tampoco puede meterse en algo que es materia de otro poder, como es el Legislativo. Es decir: el Poder Judicial no se puede meter en el trabajo del Poder Legislativo”.

El legislador morenista indicó que respeta las protestas y acciones, pero no comparte ese punto de vista.

EL PODER LEGISLATIVO SÍ PUEDE MODIFICAR LEYES DEL PODER JUDICIAL

Asimismo, comentó que el Poder Legislativo, al que pertenece, sí cuenta con la facultad de modificar leyes del Poder Judicial.

“El Poder Legislativo, que es el máximo órgano y la máxima soberanía, puede modificar y crear leyes, normas y jurisdicciones para el funcionamiento del Estado. Por lo tanto, este amparo no procede, y por eso se continuará con el proceso de discusión y, en su caso, con la votación en las próximas horas”, dijo.

De ser aprobada la reforma por los diputados federales, esta pasará a la Cámara de Senadores, que es la cámara revisora, y si no se le realizan cambios y se aprueba, pasará al Poder Ejecutivo, a cargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para el anuncio de las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación.

En el Diario Oficial, en el apartado de transitorios, se indicarán los tiempos en que entraría en vigor la reforma, siempre y cuando sea aprobada por los diputados, senadores y el Ejecutivo.