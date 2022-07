‘Luchaste cómo toda una guerrera’: hoy cumpliría años Anahí; amigos se despiden

“Me duele tu partida y pensar que mañana cumplías tus 21 años, tenías toda una vida por delante tantas cosas por hacer, tantos planes que tenías con tus niñas, que injusta es la vida, me quedo con todo lo bueno vivido, siempre te recordare como la niña alegre y loquilla que eras yo solo quería volver a verte alegre con tus dos niñas ahora ellas tienen un ángel que las cuida desde el cielo”, manifestó Paola Reyna.

En Facebook, amigos y familiares de Anahí le dieron el último adiós y exigieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir una situación como esta, además de que se haga justicia con el caso de Anahí.

“Luchaste cómo toda una guerrera flaquita lamentablemente no se pudo lograr la misión de que regresaras a casa con tus pequeñas muchas gracias por todos los consejos que un día me diste gracias por tu linda amistad no me queda más que decirte buen viaje Anahi Hernández vuela muy alto te vamos a recordar cómo la muchacha alegre que eras ,esa mujer luchista que no se rendía”, dice su amiga Arleth.

Aunque la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (COCAM) había informado que se pondría en contacto con la familia de la madre costurera, hasta el día de hoy no se han tenido nuevas noticias.