Ante la sociedad civil Xóchitl Gálvez imparte conferencia en Torreón

TORREÓN. - Ante la sociedad civil de esta ciudad, la aspirante presidencial de la alianza Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, impartió aquí la conferencia “Derecho de Réplica, Derecho Ciudadano”, en la que habló sobre los problemas de discriminación y la falta de apoyo a las mujeres.

“Nunca me imaginé que el presidente me cerrara la puerta y que la ciudadanía me iba a abrir la suya, entendí el mensaje más poderoso que he recibido en mi vida, esa puerta de palacio se abre de adentro hacia afuera y por eso todos vamos a llegar a abrir esa puerta para que millones de mexicanos puedan entrar y no solo los que piensan como López Obrador”, razonó.

Luego de pedir a los mexicanos dejar a un lado nuestras diferencias, manifestó que debemos aspirar a ser un país donde el odio se convierta en amor.

Explicó que más de 70 mil personas firmaron para que pensara en la posibilidad de convertirse en candidata, muchas de ellas mujeres, por lo que escuchando a su corazón tuvo que tomar una decisión, una vez que su hijo la apoyaba y su esposo le exigía permanecer mejor en casa.

No había cómo lograrlo, porque no tenía consenso ni en su casa, pero dijo: va por México, va por los mexicanos, pidiendo a ellos que no la dejen sola, “se que no estoy sola, sé que lo vamos a lograr, se que vamos a levantar este país”, aseguró.