Anticipan caída en las muertes... y una cuarta ola

En dos meses serían hasta solo un deceso diario en promedio. Pero, expertos prevén que a finales de año se dé nueva ola. Ante esta situación, llaman a no relajar medidas sanitarias

Coahuila está por pasar el peor momento de la tercera ola de COVID-19 y la cifra de muertes diarias comenzará a bajar en septiembre, de acuerdo con un análisis del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Washington en Seattle. Sin embargo, no es momento de relajar las medidas sanitarias y cantar victoria, ya que un especialista alertó sobre la llegada de una cuarta ola a finales del año.

La proyección más probable del IHME señaló que el 1 de septiembre se empezarán a registrar 4.9 fallecimientos al día en el estado, para el 15 del mismo mes la cifra descenderá hasta 3.4 y cerraría en 2.3 el día último.

Este análisis estimó que durante octubre los casos fatales oscilarían entre 1 y 1.9 al día.

Para el desarrollo de este escenario, el IHME de la Universidad de Washington contempló la disminución del desplazamiento de personas no vacunadas y la reactivación de movilidad de las que ya fueron vacunadas; además de la propagación de variantes del SARS-CoV-2, uso obligatorio de cubrebocas y continuidad de la campaña de vacunación.

Este declive de la tercera ola y descenso en los fallecimientos por COVID-19 también fue proyectado para finales de agosto y principios de septiembre por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el actuario y doctor en Matemáticas de la UNAM Arturo Erdely.

Aunque este escenario fue positivo para el estado y particular para Coahuila, Arturo Erdely advirtió que no es momento de relajar medidas sanitarias debido a que no se puede descartar el surgimiento de una cuarta ola para finales de este año.

“Ya empezaría un descenso en la fecha de regreso a clases, el 30 de agosto, como en unas dos semanas”, dijo y señaló que el cambio de clima y el porcentaje de población vacunada podrían retrasar el control de la pandemia.

“De la totalidad de la población, solo el 23 por ciento tiene su esquema completo de vacunación, más de 71 millones de mexicanos, no han recibido ni una solo dosis, es mucho terreno por conquistar para el virus y tanto contagiadero es lo que da lugar a las variantes”, apuntó en entrevista con el diario Milenio.