Antigua carretera a Monclova es una ‘boca de lobo’ para conductores, denuncian

La carretera antigua a Monclova es una vía que, además de ser muy angosta, tiene una gran cantidad de curvas y, por la noche, pareciera una “boca de lobo”, puesto que no cuenta con suficientes luminarias, señalizaciones en pavimento ni tampoco en placas para evitar accidentes.

Así lo denunciaron habitantes del ejido Santo Domingo, un poblado de Ramos Arizpe que se encuentra a 14.8 kilómetros de la cabecera municipal viajando sobre la antigua a Monclova.

Raúl Aguilera, quien viaja todos los días a la zona industrial de Ramos, menciona que esta carretera se ha vuelto insegura debido a que hay tramos en los que hace falta mantenimiento al pavimento, pero también es necesario que se coloquen líneas amarillas de precaución en el pavimento, ya que con el paso de vehículos han desaparecido.

“Se batalla mucho para identificar los carriles. De día es un problema porque no está bien la señalización, hay muy pocas advertencias para que los conductores tengan precaución, pero en la noche está peor, no se ve nada porque no hay faros, muy apenas se puede ver la carretera cuando se encienden las luces”, mencionó don Raúl.

Dijo que la comunidad ya se ha acercado con el municipio para que se resuelva esta problemática que no solamente aqueja a los habitantes de Santo Domingo, sino que también afecta a quienes viven en San Miguel, La Campana, San Martín de las Vacas, San Isidro, entre otras.

“Si necesitamos que arreglen la carretera porque se dan accidentes muy seguido, la Policía Municipal lo sabe y también el municipio. Lo que pasa es que aquí también en la carretera hacen mucho ejercicio, los fines de semana hay ciclistas y corredores y los conductores no tienen precaución, siempre hay atropellados o no falta quien se vuelque en el voladero porque está peligroso”, insistió María Elena Reyes, quien también habita en Santo Domingo.