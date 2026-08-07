Aprehenden a Ernesto ‘N’, alias ‘El Güino’, durante despliegue policial en Costco Torreón

TORREÓN, COAH.- Un aparatoso operativo de seguridad irrumpió la tarde de este viernes en el estacionamiento del establecimiento Costco, en Torreón, derivando en la presunta captura del empresario Ernesto “N”, apodado “El Güino”. Las primeras versiones señalan que la intervención armada culminó, además, con el aseguramiento de dos individuos más, quienes aparentemente brindaban servicios de escolta al empresario y lo acompañaban en ese momento.

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En las acciones de custodia e intervención actuaron coordinadamente efectivos de la Policía Estatal, Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y elementos del Ejército Mexicano, concentrándose en las inmediaciones del centro comercial.

La masiva presencia de patrullas y fuerzas del orden público provocó asombro e inquietud entre los usuarios y transeúntes que circulaban por la zona comercial al momento del arresto. A la fecha, la autoridad local y federal mantiene reserva respecto a las acusaciones particulares o la condición legal bajo la cual permanecen los tres detenidos. Será en el transcurso de las siguientes horas cuando los organismos de seguridad emitan un comunicado formal con los detalles de las indagatorias y las razones detrás del operativo.

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