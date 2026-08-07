Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
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En el último año se reportó un alza en este indicador, al alcanzar 9.1 muertes autoinfligidas por cada 100 mil habitantes
Coahuila se ubicó en la posición 6 entre las entidades con mayor tasa de muertes por suicidio, se reveló en la Estadística de Defunciones Registradas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los registros del organismo, al cierre de 2025, Coahuila reportó una tasa de 9.1 defunciones por suicidio por cada 100 mil habitantes.
Durante ese año, en la entidad se registraron alrededor de 300 suicidios, principalmente en las regiones Sureste y Laguna.
En 2025 se registraron, de manera preliminar, 762,494 defunciones. Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2026
Del total de las defunciones,... pic.twitter.com/r2QKCQCJio
Con esta tasa, Coahuila ocupó el sexto lugar a nivel nacional en incidencia de suicidios, solo por debajo de Chihuahua, con 13.2 casos por cada 100 mil habitantes; Quintana Roo, con 12.3; Aguascalientes, con 11.5; Yucatán, con 10.5, y San Luis Potosí, con 9.5.
En contraste, las entidades con las menores tasas fueron Guerrero, con 1.6 suicidios por cada 100 mil habitantes; Nuevo León, con 3.8; Chiapas, con 4; Sinaloa, con 4.3; Ciudad de México, con 4.6, y Colima, con 5.
El Inegi destacó que la tasa de suicidios aumentó en Coahuila respecto al año anterior. En 2024, la entidad registró una tasa de 8.5 defunciones por suicidio por cada 100 mil habitantes, por lo que el indicador pasó a 9.1 casos en 2025.