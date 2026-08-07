Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país

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    Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
    Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024. Unsplash

En el último año se reportó un alza en este indicador, al alcanzar 9.1 muertes autoinfligidas por cada 100 mil habitantes

Coahuila se ubicó en la posición 6 entre las entidades con mayor tasa de muertes por suicidio, se reveló en la Estadística de Defunciones Registradas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los registros del organismo, al cierre de 2025, Coahuila reportó una tasa de 9.1 defunciones por suicidio por cada 100 mil habitantes.

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Durante ese año, en la entidad se registraron alrededor de 300 suicidios, principalmente en las regiones Sureste y Laguna.

Con esta tasa, Coahuila ocupó el sexto lugar a nivel nacional en incidencia de suicidios, solo por debajo de Chihuahua, con 13.2 casos por cada 100 mil habitantes; Quintana Roo, con 12.3; Aguascalientes, con 11.5; Yucatán, con 10.5, y San Luis Potosí, con 9.5.

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En contraste, las entidades con las menores tasas fueron Guerrero, con 1.6 suicidios por cada 100 mil habitantes; Nuevo León, con 3.8; Chiapas, con 4; Sinaloa, con 4.3; Ciudad de México, con 4.6, y Colima, con 5.

El Inegi destacó que la tasa de suicidios aumentó en Coahuila respecto al año anterior. En 2024, la entidad registró una tasa de 8.5 defunciones por suicidio por cada 100 mil habitantes, por lo que el indicador pasó a 9.1 casos en 2025.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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