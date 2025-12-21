Aranceles a productos chinos fortalecerán el mercado local: Coparmex Coahuila

Coahuila
/ 21 diciembre 2025
    Aranceles a productos chinos fortalecerán el mercado local: Coparmex Coahuila
    Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila, afirma que los aranceles aplicados a China protegerán a la industria nacional. FOTO: CORTESÍA

Empresarios locales ven una oportunidad para consolidar el ‘Plan México’, pese al incremento en costos de importación

El sector empresarial de Coahuila calificó como positivos los recientes aranceles impuestos a productos provenientes de China. Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila, señaló que estas medidas buscan proteger la industria nacional frente a la competencia desleal.

López Villarreal explicó que estas tarifas se aplican a naciones con las que México no tiene tratados comerciales. “Pues yo creo que muy muy buenos porque pues va a fortalecer el mercado local”, afirmó el líder empresarial sobre el impacto de estas políticas.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma en acuífero de Zapalinamé: cae 10 metros nivel de sus pozos

Sin embargo, el representante patronal reconoció que la medida traerá consecuencias inmediatas para los precios. “Sí va a haber afectación porque muchos productos se van a encarecer por esos medios aranceles”, advirtió el presidente de Coparmex.

Entre los sectores que registrarán alzas se encuentran la industria textil y de autopartes, componentes esenciales para la región. El líder industrial detalló que esto ocurre porque son productos que actualmente se importan en grandes volúmenes desde el país asiático.

El objetivo central de esta estrategia es el fortalecimiento del denominado Plan México. Según López Villarreal, se busca que “realmente las compañías mexicanas salgan adelante y tengan mayor ventaja competitiva” dentro del actual entorno económico global.

Sobre la relación comercial con China, el empresario denunció que el país asiático ha mantenido prácticas cuestionables. “Los chinos se han aprovechado a través de los años de esas ventajas competitivas y de costos mínimos”, explicó durante la entrevista.

Añadió que en muchas ocasiones los productos importados “no cumplen con la calidad adecuada” ni con las normas mexicanas. Esta situación provoca que las empresas locales y nacionales no pudieran competir contra esos precios artificialmente bajos.

Finalmente, López Villarreal reiteró que la prioridad debe ser el mercado interno y la proveeduría regional. “Esa es la idea del plan México, de realmente fortalecer el mercado interno, la probidad local y las empresas nacionales”, concluyó el representante de Coparmex.

Temas


iniciativa privada
Aranceles

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Coparmex

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

