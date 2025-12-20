Alarma en acuífero de Zapalinamé: cae 10 metros nivel de sus pozos

En el último año, el acuífero de Zapalinamé registró un descenso de 10 metros en el nivel de sus pozos, una tendencia que se preserva al menos desde 2021, según datos oficiales.

De acuerdo con una auditoría interna que realizó Aguas de Saltillo (Agsal), la citada zona de captación, con fecha de actualización al 3 de noviembre, tuvo una disminución en los niveles de sus pozos si se hace una comparación entre 2024 y 2025.

En junio de 2024, la extracción de agua en Zapalinamé se realizaba a mil 560 metros sobre el nivel del mar y, a junio de 2025, última actualización, la extracción se hace a mil 550 metros sobre el nivel del mar.

Datos oficiales de Agsal indican que se extraen 812 litros por segundo de Zapalinamé, cuyos pozos tienen una profundidad de 448 metros.

Zapalinamé es uno de los principales proveedores de agua en Saltillo y desde 2021 se ha registrado una constante disminución en los niveles de los pozos.

El municipio de Saltillo se encuentra en una zona semidesértica del norte de México y cuenta con un millón de habitantes, teniendo como única fuente de abastecimiento el agua subterránea.

Agsal se encarga de la extracción y distribución del agua. Sin embargo, desde hace un par de años ha indicado que atraviesa por problemas y los atribuye al cambio climático.

“La preservación de los acuíferos ha sido uno de los objetivos principales de la gestión, y se ha trabajado incansablemente en lograr un equilibrio entre el agua que se infiltra y el agua extraída para el abastecimiento”, se indica en la auditoría.

Este año, la empresa mixta obtuvo la autorización para pedir un crédito por 150 millones de pesos que se sumará al proyecto anti sequía, que asciende a más de 500 millones de pesos.

“Los retos que enfrentamos en materia de agua en Saltillo como en todo el mundo son trascendentales para seguir dotando a nuestro sistema de la resiliencia necesaria para afrontar los efectos adversos de la emergencia climática que vivimos y el aumento demográfico continuo de nuestra ciudad”, se indica en la auditoría transparentada en su página web.

Con este plan prevén garantizar el abastecimiento de agua en el mediano plazo. Durante el segundo semestre de 2025 se han inaugurado nuevos pozos y se ha indicado que realizarán acciones como el redimensionamiento y rehabilitación de los pozos, tratamientos de mejora de su permeabilidad, programación de paros para recuperación de niveles, digitalización de su comportamiento y automatización de su operación, así como la instalación de estaciones meteorológicas. Con ello, esperan dar un respiro a la sierra a fin de que pueda recuperar los niveles del agua.