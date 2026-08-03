Arranca Campamento de Verano 2026 en Frontera con más de 100 niños

FRONTERA, COAH.- Con la participación de más de 100 niñas y niños, este lunes inició el Campamento de Verano 2026 organizado por el Gobierno Municipal de Frontera, donde durante 2 semanas los asistentes combinarán actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el arranque del programa, convivió con los menores y se integró a la rutina de calentamiento, además de darles la bienvenida e invitarlos a disfrutar de las actividades, hacer nuevos amigos y aprovechar este espacio diseñado para su desarrollo.

La Presidenta Municipal agradeció la confianza de las madres y padres de familia por permitir que sus hijos formen parte del campamento y aseguró que el Gobierno Municipal trabajará para que vivan unas vacaciones seguras, divertidas y llenas de experiencias positivas. “Queremos que aprendan, se diviertan y disfruten cada actividad. Estaremos atentos para que estas dos semanas sean una experiencia inolvidable para todas y todos”, expresó.

La directora de Fomento Deportivo, Mariana Cisneros, informó que el campamento se desarrollará del 3 al 14 de agosto y contará con la participación de diversas dependencias municipales, entre ellas Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y el DIF Frontera.

Explicó que, además de fomentar la activación física, las niñas y los niños recibirán pláticas sobre prevención, educación vial y cultura de la protección civil, con el propósito de fortalecer su formación mediante actividades dinámicas. Durante el campamento también practicarán disciplinas como básquetbol, voleibol, zumba kids, jiu-jitsu y acondicionamiento físico, además de participar en talleres recreativos, todo bajo la supervisión de personal capacitado.