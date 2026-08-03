Arranca Campamento de Verano 2026 en Frontera con más de 100 niños

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    Arranca Campamento de Verano 2026 en Frontera con más de 100 niños
    100 niños vivirán dos semanas llenas de emoción en las que tendrán la oportunidad de convivir, aprender y divertirse. LIDIET MEXICANO

Serán dos semanas en las que los pequeños combinarán actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje

FRONTERA, COAH.- Con la participación de más de 100 niñas y niños, este lunes inició el Campamento de Verano 2026 organizado por el Gobierno Municipal de Frontera, donde durante 2 semanas los asistentes combinarán actividades deportivas, recreativas y de aprendizaje.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el arranque del programa, convivió con los menores y se integró a la rutina de calentamiento, además de darles la bienvenida e invitarlos a disfrutar de las actividades, hacer nuevos amigos y aprovechar este espacio diseñado para su desarrollo.

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La Presidenta Municipal agradeció la confianza de las madres y padres de familia por permitir que sus hijos formen parte del campamento y aseguró que el Gobierno Municipal trabajará para que vivan unas vacaciones seguras, divertidas y llenas de experiencias positivas.

“Queremos que aprendan, se diviertan y disfruten cada actividad. Estaremos atentos para que estas dos semanas sean una experiencia inolvidable para todas y todos”, expresó.

$!Con mucha energía iniciaron los Cursos de Verano en Frontera.
Con mucha energía iniciaron los Cursos de Verano en Frontera. LIDIET MEXICANO

La directora de Fomento Deportivo, Mariana Cisneros, informó que el campamento se desarrollará del 3 al 14 de agosto y contará con la participación de diversas dependencias municipales, entre ellas Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y el DIF Frontera.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú garantiza seguridad a los participantes en los Cursos de Verano.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú garantiza seguridad a los participantes en los Cursos de Verano. LIDIET MEXICANO

Explicó que, además de fomentar la activación física, las niñas y los niños recibirán pláticas sobre prevención, educación vial y cultura de la protección civil, con el propósito de fortalecer su formación mediante actividades dinámicas.

Durante el campamento también practicarán disciplinas como básquetbol, voleibol, zumba kids, jiu-jitsu y acondicionamiento físico, además de participar en talleres recreativos, todo bajo la supervisión de personal capacitado.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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