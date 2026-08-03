Pone en marcha Municipio de Torreón los Cursos de Verano 2026; beneficiarán a mil menores

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    Pone en marcha Municipio de Torreón los Cursos de Verano 2026; beneficiarán a mil menores
    Selina Bremer de Cepeda encabezó el arranque de los Cursos de Verano 2026, que reunirán a cerca de mil niñas y niños en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Los cursos de verano ofrecerán actividades deportivas, culturales y recreativas para alrededor de mil menores durante tres semanas

TORREÓN, COAH.- Con una respuesta que prácticamente agotó los espacios disponibles antes del arranque, el Ayuntamiento de Torreón inició este lunes los Cursos de Verano 2026, un programa que beneficiará a cerca de mil niñas y niños con actividades deportivas, culturales y recreativas durante el periodo vacacional.

La estrategia es resultado del trabajo conjunto entre el DIF Torreón, el Instituto Municipal del Deporte (IMD) y el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), con el objetivo de ofrecer espacios seguros donde la niñez pueda aprender, convivir y desarrollar nuevas habilidades.

$!Cuatro de las cinco sedes disponibles agotaron su capacidad antes del inicio del programa, reflejando la alta participación de las familias laguneras.
Cuatro de las cinco sedes disponibles agotaron su capacidad antes del inicio del programa, reflejando la alta participación de las familias laguneras. SANDRA GÓMEZ

La ceremonia de apertura fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, quien dio el banderazo de inicio y deseó a los participantes unas vacaciones llenas de aprendizaje, diversión y seguridad.

Durante su mensaje, destacó la alta participación de las familias, al informar que cuatro de las cinco sedes disponibles alcanzaron su capacidad antes del inicio del programa. Únicamente quedaban alrededor de diez lugares en el Auditorio Municipal, los cuales se esperaba ocupar entre este lunes y martes.

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Bremer de Cepeda señaló que la confianza de los padres de familia refleja el valor de estos espacios, donde los menores permanecerán bajo el cuidado de personal capacitado mientras fortalecen habilidades físicas, sociales y culturales.

A lo largo de tres semanas, los participantes practicarán disciplinas como fútbol, baloncesto, baile y natación —esta última disponible en tres sedes—, además de integrarse a talleres y dinámicas recreativas.

Como parte del programa también se realizarán visitas a distintos museos de Torreón cada viernes, con el propósito de acercar a las niñas y niños al patrimonio histórico y cultural de la ciudad, fomentar el interés por el arte y fortalecer el sentido de identidad.

La presidenta honoraria del DIF subrayó que estas actividades representan una alternativa positiva para aprovechar el periodo vacacional, al promover la convivencia, el ejercicio y el descubrimiento de nuevas aptitudes.

$!Las actividades incluyen deportes, talleres recreativos, natación y recorridos por museos para fortalecer el aprendizaje durante las vacaciones.
Las actividades incluyen deportes, talleres recreativos, natación y recorridos por museos para fortalecer el aprendizaje durante las vacaciones. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, invitó a las familias que no alcanzaron lugar en esta edición a inscribir a sus hijos en los cursos que ofrecerán los Centros Comunitarios del DIF Torreón y en el programa adaptado del Centro Integral para Personas con Discapacidad Abriendo Caminos, cuyas actividades iniciarán el próximo 10 de agosto.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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