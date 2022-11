Arranca casting para certamen de belleza ‘Señora México Internacional’ ¡En Saltillo!

La presentación de este certamen estuvo a cargo de Sanay Lozano y Alejandra Domínguez como coordinadoras municipales del evento, junto con Karina Cruz, directora estatal del certamen y ganadora de la categoría Reina Diamante a nivel nacional.

“Buscamos romper los estereotipos con los que se han manejado los certámenes de belleza pues aquí se valora la belleza integral de la mujer, todo lo que han formado de su persona. Queremos que la siguiente generación de señoras sea un apoyo a la comunidad en general de nuestro estado y de la ciudad”, agregó Sanay Lozano.

Además, destacó, que otro de los criterios para la selección de las participantes es la labor altruista y el activismo en favor de diferentes causas sociales.

“Aquí no se trata nada más de portar la corona, sino de ser un ejemplo para otras mujeres, no hay un estándar de medidas, no te piden una talla, no te piden una estatura, sin embargo, sí te piden una vida saludable, ser una mujer que cuide de sí misma por dentro y por fuera.