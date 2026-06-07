Arrancan las elecciones para renovar el Congreso del Estado de Coahuila

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Coahuila
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09:11 HORAS

EL OBISPO DE SALTILLO ACUDE A VOTAR EN LA ESCUELA ANEXA A LA NORMAL

POR LUCÍA PÉREZ

El obispo de Saltillo, Hilario González, acudió la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto en la escuela Anexa a la Normal, ubicada frente a la Alameda de Saltillo. El líder religioso participó en la jornada electoral como miles de ciudadanos coahuilenses que este 7 de junio eligen a los nuevos integrantes del Congreso del Estado.

$!El obispo de Saltillo, Hilario González, acudió a votar este domingo en la escuela Anexa a la Normal, ubicada frente a la Alameda Zaragoza.
El obispo de Saltillo, Hilario González, acudió a votar este domingo en la escuela Anexa a la Normal, ubicada frente a la Alameda Zaragoza. LUCÍA PÉREZ

09:05 HORAS

BUSCAN ENTRE LOS VOTANTES A FUNCIONARIOS DE CASILLA EN LA COLONIA MORELOS DE SALTILLO

POR KATYA GONZÁLEZ

La jornada electoral registró complicaciones durante la mañana de este domingo en la sección 0950, ubicada en la colonia Morelos, donde a las 09:00 horas tres módulos permanecían cerrados debido a la ausencia de funcionarios de casilla.

Ante la falta del personal previamente designado, trabajadores del Instituto Nacional Electoral comenzaron a solicitar apoyo entre los mismos ciudadanos que acudieron a votar, con el objetivo de encontrar personas que pudieran asumir las funciones necesarias para instalar las casillas y permitir el inicio de las votaciones.

La situación generó retrasos y largas filas en el lugar, donde desde temprana hora se observó una importante afluencia de ciudadanos que acudieron para participar en la renovación del Congreso del Estado de Coahuila.

Personal electoral explicó a los presentes el procedimiento para suplir a los funcionarios ausentes, mientras continuaban las labores para poner en funcionamiento los módulos y avanzar con el desarrollo de la jornada.

$!La falta de funcionarios provocó retrasos en la apertura de tres módulos electorales, donde decenas de votantes esperaban desde temprana hora.
La falta de funcionarios provocó retrasos en la apertura de tres módulos electorales, donde decenas de votantes esperaban desde temprana hora. HOMERO SÁNCHEZ

09:00 HORAS

CASI SEIS MIL PERSONAS VIGILAN LA JORNADA ELECTORAL EN COAHUILA COMO OBSERVADORES ELECTORALES

POR ARMANDO RÍOS

El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que durante la jornada electoral de este 7 de junio, cuando Coahuila renovará el Congreso del Estado, se desplegarán casi seis mil observadores electorales.

De acuerdo con los datos registrados por la Junta Local del INE, para la observancia de la jornada electoral de este domingo fueron aprobados un total de cinco mil 952 observadores electorales.

Esta es una figura que ha sido impulsada desde ejercicios anteriores para la vigilancia de los procesos electorales, sobre todo para el día de la jornada, con el fin de que existan agentes externos que vigilen que el procedimiento se lleve a cabo conforme a la ley.

$!Cerca de seis mil observadores electorales fueron acreditados para supervisar el desarrollo de la jornada electoral en Coahuila este 7 de junio.
Cerca de seis mil observadores electorales fueron acreditados para supervisar el desarrollo de la jornada electoral en Coahuila este 7 de junio. ARMANDO RÍOS
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Los datos que recopiló el INE indican que dos mil 548 de las acreditaciones para esta figura fueron aprobadas por la Junta Local y el resto en las juntas de los diversos distritos del estado: 334 por Piedras Negras, 354 en San Pedro, 668 en Monclova, 777 en Saltillo, 833 en Torreón y 633 en Ramos Arizpe.

Por su parte, el presidente consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, informó que entre esta población que se acreditó como observadora electoral están integrantes de la Misión Nacional de Observación.

Esta misión está encabezada por personas que vienen desde entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

“Estas personas recorrerán la entidad para dar fe de que las elecciones en Coahuila se realizan con libertad, de manera limpia, segura y transparente”, expresó Óscar Daniel Rodríguez.

TORREÓN

DEMORAS EN INSTALACIÓN DE CASILLAS EN TORREÓN

POR FRANCISCO RODRÍGUEZ

8:47 HORAS

Con algunas demoras inició la instalación de casillas en diversas secciones de Torreón durante la jornada electoral de este domingo.

En la sección 1172, donde vota la candidata del PRI-UDC por el Distrito 9, Verónica Martínez, se registraron retrasos debido a problemas en el armado de las urnas. Hasta las 8:47 de la mañana apenas comenzó a recibir votantes una de las cinco casillas disponibles.

Ante esta situación, la candidata Verónica Martínez señaló que existen las condiciones para que la ciudadanía salga a ejercer su derecho al voto y destacó la importancia de la participación ciudadana.

“Ojalá la ciudadanía le dé la importancia que tiene la elección y salga a votar”, comentó la candidata.

Asimismo, informó que dará seguimiento al desarrollo de la jornada electoral desde el comité municipal del PRI.

En la sección 1209, ubicada en la colonia Ampliación Margaritas, tampoco habían iniciado las votaciones debido a la ausencia de funcionarios del INE. En ambos puntos comenzaron a formarse largas filas, mientras algunos ciudadanos mostraron desesperación tras arribar desde las 8:00 de la mañana.

$!En la sección 1172, donde vota Verónica Martínez, solo una de las cinco casillas comenzó a operar cerca de las 8:47 de la mañana.
En la sección 1172, donde vota Verónica Martínez, solo una de las cinco casillas comenzó a operar cerca de las 8:47 de la mañana. FRANCISCO RODRÍGUEZ

DESTACA TRABAJO DE ROMÁN

Durante la jornada, Verónica Martínez también destacó el compromiso y legado de Román Cepeda González, alcalde de Torreón, quien falleció el pasado viernes.

“Se nos adelantó un líder que deja huella de su trabajo, comprobó y de nunca rajarse”, comentó.

08:36 HORAS

ALTA AFLUENCIA EN CASILLAS DE LA ESCUELA 5 DE MAYO EN COLONIA ASTURIAS DE SALTILLO

En la escuela primaria 5 de Mayo, ubicada en la colonia Asturias, las casillas fueron instaladas con normalidad durante la mañana de este domingo, registrando además una importante afluencia de ciudadanos que acudieron desde temprana hora para participar en la jornada electoral para renovar el Congreso del Estado de Coahuila.

$!Ciudadanos acudieron desde temprana hora a las casillas instaladas en la escuela 5 de Mayo, en la colonia Asturias, donde la jornada transcurrió con normalidad y alta participación.
Ciudadanos acudieron desde temprana hora a las casillas instaladas en la escuela 5 de Mayo, en la colonia Asturias, donde la jornada transcurrió con normalidad y alta participación. OMAR SAUCEDO

ARRANCAN LAS ELECCIONES PARA RENOVAR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

POR ARMANDO RÍOS

6:30 HORAS

El Instituto Electoral de Coahuila realizó la ceremonia de apertura de la jornada electoral de este 7 de junio de 2026, en la que se renovarán las 25 curules de la 64 Legislatura del Congreso de Coahuila.

La ceremonia, que se llevó a cabo con honores a la bandera, antecedió al inicio de la sesión permanente que arrancó a las 6:30 de la mañana, en la que el Consejo General del IEC vigilará el desarrollo de la jornada hasta la entrega de los resultados emitidos en las boletas.

A lo largo y ancho de los 16 distritos locales que se extienden por Coahuila, serán instaladas cuatro mil 275 casillas para garantizar el voto de 2.4 millones de electores coahuilenses registrados en la lista nominal del estado, quienes serán atendidos por más de 30 mil funcionarios de casilla.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-renueva-hoy-su-congreso-por-que-es-importante-ir-a-votar-OB21203872
$!Más de 2.4 millones de ciudadanos coahuilenses están convocados a participar en la elección para renovar las 25 diputaciones de la 64 Legislatura del Congreso del Estado.
Más de 2.4 millones de ciudadanos coahuilenses están convocados a participar en la elección para renovar las 25 diputaciones de la 64 Legislatura del Congreso del Estado. HÉCTOR GARCÍA

En esta contienda participan las coaliciones “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, integrada por los partidos PRI y UDC; “Sigamos Haciendo Historia en Coahuila”, conformada por Morena y PT; así como los partidos que compiten de manera individual: PAN, PVEM, MC, Nuevas Ideas y México Avante.

En total, serán 16 las diputaciones locales que se elegirán mediante voto popular, con siete opciones en 14 distritos y ocho alternativas en otros dos.

$!Autoridades electorales estiman que el total de las cuatro mil 275 casillas quede instalado antes del mediodía para garantizar el desarrollo de la jornada en todo Coahuila.
Autoridades electorales estiman que el total de las cuatro mil 275 casillas quede instalado antes del mediodía para garantizar el desarrollo de la jornada en todo Coahuila. ARMANDO RÍOS

Las otras nueve curules serán asignadas mediante el mecanismo de representación proporcional, el cual se definirá con base en la votación obtenida por los partidos y coaliciones participantes.

El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Oscar Rodríguez Fuentes, señaló durante el mensaje de inicio de la jornada que la ciudadanía podrá acudir de manera segura a las casillas, pues las autoridades de la entidad se encuentran coordinadas para garantizar que la elección transcurra en paz.

$!El Instituto Electoral de Coahuila dio inicio formal a la jornada electoral de este 7 de junio con una ceremonia cívica y la instalación de la sesión permanente del Consejo General.
El Instituto Electoral de Coahuila dio inicio formal a la jornada electoral de este 7 de junio con una ceremonia cívica y la instalación de la sesión permanente del Consejo General. ARMANDO RÍOS

“Estamos ante un evento de suma importancia; el único en el país. Hagamos que esta jornada sea íntegra y sigamos siendo ejemplo nacional. Por eso llamo a todos los actores a hacer cada quien lo que nos corresponde. La democracia es un derecho que nos hemos ganado; nadie nos la regaló. Hoy tenemos una gran oportunidad de refrendar nuestro compromiso con la democracia”, expresó.

Mientras el IEC espera superar el 40 por ciento de participación registrado en una elección anterior con características similares, se estima que alrededor de las 11:00 de la mañana el 100 por ciento de las casillas en la entidad ya se encuentren instaladas. El cierre de la jornada será a las 18:00 horas, para posteriormente iniciar el conteo de resultados que serán dados a conocer, en primera instancia, a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

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