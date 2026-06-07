Coahuila renueva hoy su Congreso; ¿por qué es importante ir a votar?

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    Coahuila renueva hoy su Congreso; ¿por qué es importante ir a votar?
    Hoy, Coahuila elige a un nuevo Congreso local, conformado por 16 diputados de mayoría y 9 de representación proporcional. Especial

La ciudadanía elegirá a las y los integrantes de la próxima Legislatura local, un órgano responsable de aprobar leyes, presupuestos y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en el estado.

Hoy, las y los coahuilenses acudirán a las urnas para renovar el Congreso del Estado en una elección considerada “huérfana”, en la que se elegirán 16 diputaciones de mayoría relativa, correspondientes al mismo número de distritos electorales en que se divide la entidad, así como nueve diputaciones de representación proporcional, conocidas como plurinominales, cuya asignación dependerá del porcentaje de votación que obtenga cada partido político.

Aunque este tipo de procesos suele despertar menor interés ciudadano que las elecciones para la gubernatura o la Presidencia de la República, su relevancia es fundamental para la vida pública del estado, ya que el Congreso es el órgano responsable de aprobar leyes, autorizar el presupuesto estatal, revisar el ejercicio de los recursos públicos y definir el marco legal bajo el que operan las instituciones gubernamentales.

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Las y los diputados tienen la facultad de impulsar reformas relacionadas con temas como seguridad, justicia, movilidad, educación, derechos humanos, desarrollo económico y protección social. Además, participan en la revisión de las cuentas públicas, la ratificación de nombramientos y la atención de demandas ciudadanas desde el ámbito legislativo.

Si bien durante las campañas suelen escucharse promesas relacionadas con obras públicas, empleo o seguridad, los legisladores no ejecutan directamente programas gubernamentales ni construyen infraestructura. Su influencia en estos temas radica en la aprobación de presupuestos, incentivos fiscales, fondos especiales y marcos normativos que pueden facilitar inversiones, fortalecer instituciones o impulsar determinadas políticas públicas.

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La Legislatura que resulte electa este domingo tendrá, además, la responsabilidad de acompañar la recta final de la actual administración estatal y atender diversos pendientes legislativos planteados por organizaciones civiles, especialistas y sectores productivos. Entre ellos destacan la regulación de la educación dual; la tipificación del transfeminicidio y del suicidio feminicida; reformas con perspectiva de infancia; así como el desarrollo de legislación en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad.

Asimismo, permanece pendiente en Coahuila la armonización de la Ley de Movilidad y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dos adecuaciones legales que continúan rezagadas pese a los plazos establecidos a nivel federal.

Para la organización de la elección, el Instituto Electoral de Coahuila contempló un presupuesto superior a los 240 millones de pesos, cifra que representa un incremento de alrededor de 35 por ciento respecto de la elección legislativa de 2020, cuando también se renovó únicamente el Congreso local.

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En todo el estado se instalarán más de 4 mil 200 casillas para recibir la votación. Históricamente, las elecciones en las que únicamente se renueva el Congreso registran una participación menor que otros procesos electorales. En los comicios legislativos más recientes, la afluencia ciudadana rondó el 39 por ciento de la lista nominal.

Más allá de la competencia entre partidos, la elección de este domingo definirá quiénes serán los responsables de construir el marco legal del estado y vigilar el destino de los recursos públicos durante los próximos años.

¿Dónde me toca votar?

-Accede directamente a la página web de Ubica tu casilla - INE desde tu celular o computadora.

-Escribe el número de cuatro dígitos que aparece bajo la etiqueta “sección” en el frente de tu credencial para votar.

-Acude a votar de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

¿Dónde veo los resultados?

-Sigue el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a partir de las 8:00 de la noche en Vanguardia.com.mx

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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