‘Votar es una responsabilidad, no una opción’: Obispo de Torreón llama a participar

Tras acudir a las casillas, el prelado enfatizó que cualquier sentimiento de frustración o crítica ciudadana ante la realidad nacional debe transformarse en acción democrática. “La indignación es legítima, pero su cauce natural debe ser el sufragio”, declaró al subrayar que el voto es la herramienta más eficaz de participación.

TORREÓN, COAH.- En plena jornada comicial de este domingo, monseñor Luis Martín Barraza Beltrán, obispo de la Diócesis de Torreón , exhortó a la población a salir a las urnas, subrayando que la falta de voto no es un acto de indiferencia inocuo, sino una postura que termina por definir el rumbo político del país.

Barraza Beltrán alertó que ignorar la cita electoral es, en la práctica, ceder la capacidad de decisión a terceros. Bajo esta premisa, sostuvo que la abstención se convierte, inevitablemente, en una manera silenciosa de permitir que otros elijan por la mayoría.

Sobre los índices históricos de participación, especialmente en elecciones intermedias donde apenas se alcanza entre el 40 y el 45 por ciento del padrón, el obispo lamentó tal apatía. “El desafío es superar el desinterés y asumir nuestra responsabilidad con el bien común”, sentenció.

El jerarca católico recordó que los funcionarios electos son quienes definen el marco legal en pilares críticos como salud, educación, trabajo y la defensa de la vida. Para él, involucrarse en las urnas es un deber tanto civil como ético para asegurar gobernantes empáticos con las urgencias sociales.

Al evaluar las demandas sociales más sentidas, el obispo mencionó la urgencia de garantizar el suministro de agua, rehabilitar la infraestructura en las periferias y dinamizar la economía local. Asimismo, precisó que el concepto de seguridad debe trascender la contención de la violencia, integrando el bienestar integral.

“La ciudadanía demanda soluciones reales y tangibles. La verdadera seguridad se construye garantizando condiciones de vida dignas y oportunidades de crecimiento para toda la comunidad”, puntualizó al concluir su participación en el proceso electoral.