‘Votar es una responsabilidad, no una opción’: Obispo de Torreón llama a participar

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    ‘Votar es una responsabilidad, no una opción’: Obispo de Torreón llama a participar
    El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, llamó a la ciudadanía a participar en las elecciones de este domingo, al considerar que abstenerse de votar significa dejar en manos de otros el rumbo político y social del país. SANDRA GÓMEZ

Monseñor Luis Martín Barraza Beltrán acudió a votar este domingo y exhortó a la población a participar activamente en la jornada electoral

TORREÓN, COAH.- En plena jornada comicial de este domingo, monseñor Luis Martín Barraza Beltrán, obispo de la Diócesis de Torreón, exhortó a la población a salir a las urnas, subrayando que la falta de voto no es un acto de indiferencia inocuo, sino una postura que termina por definir el rumbo político del país.

Tras acudir a las casillas, el prelado enfatizó que cualquier sentimiento de frustración o crítica ciudadana ante la realidad nacional debe transformarse en acción democrática. “La indignación es legítima, pero su cauce natural debe ser el sufragio”, declaró al subrayar que el voto es la herramienta más eficaz de participación.

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Barraza Beltrán alertó que ignorar la cita electoral es, en la práctica, ceder la capacidad de decisión a terceros. Bajo esta premisa, sostuvo que la abstención se convierte, inevitablemente, en una manera silenciosa de permitir que otros elijan por la mayoría.

Sobre los índices históricos de participación, especialmente en elecciones intermedias donde apenas se alcanza entre el 40 y el 45 por ciento del padrón, el obispo lamentó tal apatía. “El desafío es superar el desinterés y asumir nuestra responsabilidad con el bien común”, sentenció.

El jerarca católico recordó que los funcionarios electos son quienes definen el marco legal en pilares críticos como salud, educación, trabajo y la defensa de la vida. Para él, involucrarse en las urnas es un deber tanto civil como ético para asegurar gobernantes empáticos con las urgencias sociales.

Al evaluar las demandas sociales más sentidas, el obispo mencionó la urgencia de garantizar el suministro de agua, rehabilitar la infraestructura en las periferias y dinamizar la economía local. Asimismo, precisó que el concepto de seguridad debe trascender la contención de la violencia, integrando el bienestar integral.

“La ciudadanía demanda soluciones reales y tangibles. La verdadera seguridad se construye garantizando condiciones de vida dignas y oportunidades de crecimiento para toda la comunidad”, puntualizó al concluir su participación en el proceso electoral.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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