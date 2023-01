Arreciará el frío en Saltillo; aquí te decimos cómo enfrentarlo

Saltillo, Coahuila.- De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional este jueves la temperatura mínima en Saltillo llegará a 1°, por lo que algunas autoridades emitieron recomendaciones para enfrentarlo.

La Secretaría de Salud enfatizó en la recomendación de abrigarse bien y evitar los cambios bruscos de temperatura, a fin de prevenir la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) que pueden manifestarse con mayor severidad en personas con un sistema inmunológico debilitado.

Además de utilizar ropa gruesa y abrigadora que mantenga el calor corporal es una de las mejores medidas, junto con el uso correcto de cubrebocas en espacios cerrados.

Asimismo, resaltó la necesidad de que quienes forman parte de los grupos vulnerables como embarazadas, mayores de 60 años, niñas y niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, así como gente con conmorbilidades, acudan a la aplicación de la vacuna contra influenza en la unidad de salud más cercana.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana Delegación Saltillo recomienda acondicionar la casa para el invierno con acciones como instalar burletes, aislantes y contraventanas, cubrir las tuberías de agua que pasen por paredes exteriores, limpiar las canaletas, reparar las goteras del techo y revisar los sistemas de calefacción.

También recomendó dar mantenimiento a los vehículos y así evitar accidentes, desde colocar anticongelante hasta revisar los neumáticos y utilizar una solución apta para el frío en el limpiaparabrisas.

Recientemente el gerente general de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, recomienda proteger las tuberías y medidores envolviendo con periódico y posteriormente con plástico, con esto se evitan daños por las bajas temperaturas o congelamiento, aseguró.

Asimismo, la Dirección de Salud Pública Municipal emitió una serie de recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias a causa de los cambios de clima y los bruscos descensos de temperatura.

En primera instancia, la dependencia indicó que durante la temporada invernal es importante protegernos y proteger a los más vulnerables del hogar (niños, adultos mayores, embarazadas o con enfermedades crónicas) de las inclemencias del clima, por lo que recomendó evitar salir de casa y no exponerse a ambientes fríos.

En casos de extrema necesidad, se recomienda salir a la calle abrigado con chamarra, bufanda y gorro, para evitar que el cambio de ambiente los arriesgue a resfriados simples o enfermedades respiratorias.

Asimismo, tener completo su esquema de vacunación y el de la familia es otro punto fundamental para prevenir este tipo de padecimientos, así como consumir alimentos que contengan vitaminas A y C es de gran ayuda para reforzar el sistema inmunológico, ya que contienen antioxidantes.

Algunos alimentos que las contienen estas propiedades son los pimientos, calabazas, zanahorias, naranjas, kiwis y limones. Otra manera de fortalecer el sistema inmune es comer sano y sin malpasarse; beber abundantes líquidos, en especial agua simple; dormir al menos 8 horas diarias; evitar el estrés emocional, ya que el cuerpo baja sus defensas; y ejercitarse de manera regular por 30 minutos mínimo.

En caso de tener gripe, influenza, COVID-19 o cualquier otra enfermedad respiratoria, usar cubrebocas, de igual manera si conviven con un familiar o compañero de trabajo contagiado.

Estornudar y toser de manera responsable, elevando el antebrazo y no al aire. No saludar de mano o de beso; cubre tu boca con el antebrazo al toser; desinfectar con frecuencia artículos muy utilizados o de uso compartido, como lo son celular, teléfono, control remoto, llaveros, teclados, etc.

Evitar la automedicación y el consumo de antibióticos si estos no fueron indicados por un profesional. En caso de contar con un tratamiento médico, cumplir con la medicación prescrita.