Arturo, el niño que vende donas en Saltillo y en Navidad quiere regalarle unas flores a su madre

Agregó que por los recursos económicos de su familia, ve complicado que en su casa vaya a haber grandes regalos, aunque tiene claro qué le gustaría regalarle a su mamá.

“Si le pudiera comprar algo sería unas rosas y para mi casa compraría mandado”, expresó Arturo en unas cada vez más frías calles de Saltillo.

El joven estudiante dijo que aunque su familia tiene la posibilidad de trasladarse desde El Tanquecito hasta el Centro en una camioneta pequeña, por la situación económica están pensando en venderla.

Ver a su papá trabajando en la obra le inspira a no dejar los estudios y algún día dedicarse a ser arquitecto o ingeniero.

“Más que todo me gusta ganarme mi propio dinero. Como dicen ‘manos sucias dinero limpio’. Mis papás nunca nos han inculcado robar ni nada de eso. La verdad les agradezco porque si ellos me inculcaran eso pues ahorita qué anduviera haciendo yo. Mejor me gusta ganarme mi vida. Mi mamá desde los 7 u 8 años me enseñó lo que es trabajar”, expresó con orgullo Arturo.

Dijo acudir todos los viernes y los sábados a las calles del primer cuadro de la capital coahuilense para vender paquetes de pequeñas donas decoradas en forma de brocheta.

Le acompaña su prima y aunque las ofrece a los peatones, tanto la Navidad este 2023 como la venta del pasado viernes, las percibe cuesta arriba.