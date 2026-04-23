Aseguran 300 kilos de alambre y detienen a dos personas tras robo de camión, en Parras

La Fiscalía General del Estado recuperó 300 kilogramos de alambre de aluminio y cobre, producto del robo a un tractocamión que sufrió un accidente en la carretera Saltillo–Torreón. Los hechos iniciaron cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron, en el kilómetro correspondiente al ejido El Porvenir, a Guadalupe ¨N¨, de 42 años, y a Antonio ¨N¨, de 37, quienes presuntamente se encontraban “ordeñando” el diésel de los tanques de combustible.

Tras ponerlos a disposición del Ministerio Público, se desató una investigación que derivó en varias órdenes de cateo ejecutadas en domicilios del mismo ejido. En coordinación con la licenciada Monse Estévez, coordinadora de la Agencia de Investigación Criminal, así como con elementos de la Policía Estatal y Municipal, se aseguraron aproximadamente 300 kilos de alambre que habían sido reportados como robados.

Además, se logró la captura de un tercer implicado que, aparentemente, había comprado lo hurtado. Los elementos cargaron el material recuperado a las unidades para ponerlo a disposición del Ministerio Público. Se presume que puede haber más personas involucradas que participaron en la rapiña del camión que sufrió el accidente; las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la totalidad de las responsabilidades legales de los implicados.