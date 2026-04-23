Aseguran 300 kilos de alambre y detienen a dos personas tras robo de camión, en Parras

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Aseguran 300 kilos de alambre y detienen a dos personas tras robo de camión, en Parras
    Las diligencias se realizaron en coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones de seguridad, quienes mantienen abiertas las investigaciones. PEDRO PESINA

Las autoridades no descartan la participación de más personas en los actos de rapiña, por lo que continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades

La Fiscalía General del Estado recuperó 300 kilogramos de alambre de aluminio y cobre, producto del robo a un tractocamión que sufrió un accidente en la carretera Saltillo–Torreón.

Los hechos iniciaron cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron, en el kilómetro correspondiente al ejido El Porvenir, a Guadalupe ¨N¨, de 42 años, y a Antonio ¨N¨, de 37, quienes presuntamente se encontraban “ordeñando” el diésel de los tanques de combustible.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-estrellan-menores-contra-auto-que-se-les-atraviesa-y-resultan-lesionados-en-saltillo-KC20221128
$!Durante los operativos, autoridades lograron ubicar un tercer implicado, señalado como presunto comprador de la mercancía sustraída.
Durante los operativos, autoridades lograron ubicar un tercer implicado, señalado como presunto comprador de la mercancía sustraída. PEDRO PESINA

Tras ponerlos a disposición del Ministerio Público, se desató una investigación que derivó en varias órdenes de cateo ejecutadas en domicilios del mismo ejido.

En coordinación con la licenciada Monse Estévez, coordinadora de la Agencia de Investigación Criminal, así como con elementos de la Policía Estatal y Municipal, se aseguraron aproximadamente 300 kilos de alambre que habían sido reportados como robados.

$!Dos hombres fueron detenidos inicialmente por presuntamente extraer diésel de un camión accidentado, lo que derivó en nuevas diligencias ministeriales en la zona.
Dos hombres fueron detenidos inicialmente por presuntamente extraer diésel de un camión accidentado, lo que derivó en nuevas diligencias ministeriales en la zona. PEDRO PESINA

Además, se logró la captura de un tercer implicado que, aparentemente, había comprado lo hurtado. Los elementos cargaron el material recuperado a las unidades para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Se presume que puede haber más personas involucradas que participaron en la rapiña del camión que sufrió el accidente; las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la totalidad de las responsabilidades legales de los implicados.

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