Se estrellan menores contra auto que se les atraviesa y resultan lesionados en Saltillo

Dos menores de edad que viajaban en una motocicleta terminaron accidentados la tarde de este jueves en calles de la colonia Zaragoza, en Saltillo, luego de estrellarse contra un automóvil que les quitó el derecho de paso. En el accidente, ocurrido alrededor de las 13:30 horas, se solicitó la presencia de autoridades de Tránsito Municipal, así como de personal de la Cruz Roja para la atención de los involucrados.

En el sitio se atendió a Iván, de 17 años, y a José Luis, de 16, quienes circulaban sobre el bulevar Solidaridad a bordo de una motocicleta Italika. Al llegar al cruce con Guadalupe ¨N, un vehículo se les atravesó.

Se trató de un automóvil Volkswagen Pointer, conducido por Miguel, de 23 años, quien dio vuelta en “U” procedente de Solidaridad con dirección a Fundadores. Al realizar la maniobra para retornar, se atravesó en el camino de los motociclistas, originando el percance.

La motocicleta impactó contra la parte lateral derecha del automóvil, lo que provocó que los tripulantes salieran proyectados; uno de ellos cayó sobre el vehículo. Ambos fueron auxiliados por testigos, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Paramédicos atendieron a los ocupantes de la motocicleta, quienes, por fortuna, no presentaron lesiones graves, por lo que permanecieron en el lugar del accidente. Familiares de los menores, así como del conductor del automóvil, dialogaron para llegar a un acuerdo por los daños y las lesiones derivadas del siniestro.