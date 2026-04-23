Se estrellan menores contra auto que se les atraviesa y resultan lesionados en Saltillo

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Se estrellan menores contra auto que se les atraviesa y resultan lesionados en Saltillo
    La motocicleta presentó daños tras impactar la parte lateral de un automóvil Volkswagen Pointer que se atravesó durante la maniobra de retorno. ULISES MARTÍNEZ

Familiares de los involucrados dialogaron en el sitio para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados tras el percance

Dos menores de edad que viajaban en una motocicleta terminaron accidentados la tarde de este jueves en calles de la colonia Zaragoza, en Saltillo, luego de estrellarse contra un automóvil que les quitó el derecho de paso.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 13:30 horas, se solicitó la presencia de autoridades de Tránsito Municipal, así como de personal de la Cruz Roja para la atención de los involucrados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invade-carril-y-se-impacta-contra-ruta-8-morelos-en-saltillo-FB20213363
$!El percance ocurrió sobre el bulevar Solidaridad, donde los adolescentes fueron proyectados tras el choque contra un vehículo particular.
El percance ocurrió sobre el bulevar Solidaridad, donde los adolescentes fueron proyectados tras el choque contra un vehículo particular. ULISES MARTÍNEZ

En el sitio se atendió a Iván, de 17 años, y a José Luis, de 16, quienes circulaban sobre el bulevar Solidaridad a bordo de una motocicleta Italika. Al llegar al cruce con Guadalupe ¨N, un vehículo se les atravesó.

$!Testigos del accidente auxiliaron a los jóvenes mientras se solicitaba la presencia de paramédicos y autoridades de Tránsito Municipal.
Testigos del accidente auxiliaron a los jóvenes mientras se solicitaba la presencia de paramédicos y autoridades de Tránsito Municipal. ULISES MARTÍNEZ

Se trató de un automóvil Volkswagen Pointer, conducido por Miguel, de 23 años, quien dio vuelta en “U” procedente de Solidaridad con dirección a Fundadores. Al realizar la maniobra para retornar, se atravesó en el camino de los motociclistas, originando el percance.

$!Elementos de la Cruz Roja atendieron a los menores en el lugar, quienes no presentaron lesiones de gravedad tras el aparatoso accidente.
Elementos de la Cruz Roja atendieron a los menores en el lugar, quienes no presentaron lesiones de gravedad tras el aparatoso accidente. ULISES MARTÍNEZ

La motocicleta impactó contra la parte lateral derecha del automóvil, lo que provocó que los tripulantes salieran proyectados; uno de ellos cayó sobre el vehículo. Ambos fueron auxiliados por testigos, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes.

$!Dos menores resultaron involucrados en un accidente vial en la colonia Zaragoza, luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un automóvil que realizó una vuelta en “U”.
Dos menores resultaron involucrados en un accidente vial en la colonia Zaragoza, luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un automóvil que realizó una vuelta en “U”. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos atendieron a los ocupantes de la motocicleta, quienes, por fortuna, no presentaron lesiones graves, por lo que permanecieron en el lugar del accidente.

Familiares de los menores, así como del conductor del automóvil, dialogaron para llegar a un acuerdo por los daños y las lesiones derivadas del siniestro.

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