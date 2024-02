Aseguran obreros que líder sindical protege intereses de Ancira y los ha engañado

Realizan asamblea en la Sección 147 y desconocen nuevamente al Sindicato Nacional Democrático y sus líderes, porque no han hecho nada por ellos

MONCLOVA, COAH.- Obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) realizaron una asamblea informativa en el Recinto de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, donde desconocieron a su líder sindical, Ismael Leija, y otros líderes locales.

La decisión se fundamenta en la falta de gestiones efectivas por parte del sindicato en beneficio de los trabajadores.

Integrantes de comisiones nombradas el pasado 11 de enero expusieron que Leija no ha realizado las debidas gestiones ante el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y el Conciliador del Concurso Mercantil que enfrenta AHMSA, dejando desprotegidos los derechos laborales de los obreros.

Los trabajadores expresaron su inconformidad ante propuestas del líder sindical, que incluyen condonar impuestos a la empresa y pagar solo el 40% de los salarios caídos. Reclaman el pago total de sus sueldos y prestaciones pendientes.

Se destacó la falta de comunicación de Leija con el Conciliador del Concurso Mercantil, generando desconfianza entre los obreros.

“Estamos viviendo un sueño de mentiras y promesas, llegando a la Ciudad de México nos fuimos a visitar las instancias correspondientes, entregamos oficios en atención ciudadana, se nos dio un folio, para seguir el caso”, dijo uno de los obreros inconformes.

Asegura que funcionarios del Gobierno Federal informaron que el líder sindical ha pedido que se le condonen los impuestos que adeuda a Alonso Ancira y ha propuesto que en apoyo a la empresa solo se les pague un 40 por ciento de los salarios caídos, cuando los obreros demandan el pago total.

“No hay ningún oficio metido para garantizar los derechos de los trabajadores, él no ha hablado con el conciliador, no metió oficios en las dependencias federales, no encontramos nada y los trabajadores nos ocupamos de nuestros derechos fuimos y dejamos oficios en todas partes”, señaló Jesús Marines Pérez.