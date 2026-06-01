Atenderá Coahuila peticiones de magisterio: Manolo Jiménez

El mandatario explicó que las movilizaciones y paros realizados en los últimos días forman parte de una jornada de protesta de carácter nacional, derivada de la inconformidad de trabajadores de la educación con diversos aspectos relacionados con la Ley del ISSSTE, un tema cuya atención corresponde al Gobierno Federal.

El Gobierno de Coahuila mantiene una política de diálogo y puertas abiertas ante los recientes movimientos magisteriales registrados en la entidad. El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que se analizará de manera detallada el pliego petitorio entregado por docentes coahuilenses, con el objetivo de atender aquellas demandas que correspondan al ámbito de competencia estatal.

No obstante, señaló que el Gobierno de Coahuila brindó apoyo en materia de vialidad y seguridad para que las manifestaciones realizadas por integrantes de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se desarrollaran de manera ordenada y pacífica.

Jiménez Salinas destacó que la relación con los liderazgos sindicales se mantiene en un marco de respeto, comunicación y colaboración permanente.

ANALIZARÁN POSIBLES AJUSTES ESCOLARES

Por otra parte, el gobernador se refirió a la propuesta de realizar ajustes en los horarios escolares de educación básica con motivo del inicio de las actividades de la Selección Mexicana de Futbol el próximo 11 de junio, fecha en la que se contempla la realización de eventos masivos de convivencia conocidos como Fan Fest.

Al respecto, descartó que el Gobierno del Estado tome una decisión unilateral y afirmó que cualquier modificación relacionada con salidas anticipadas o ajustes al horario escolar deberá ser consultada previamente con padres de familia, docentes y autoridades educativas.

Recordó que decisiones similares adoptadas en el pasado generaron opiniones divididas entre la comunidad escolar, por lo que consideró fundamental privilegiar el consenso y escuchar a todos los sectores involucrados antes de determinar alguna medida.

Finalmente, reiteró que la prioridad de su administración es garantizar el cumplimiento de los planes y programas educativos, sin afectar la organización familiar ni las actividades académicas de los estudiantes coahuilenses.