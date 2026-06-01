Maestros de la Región Centro marchan para exigir jubilaciones dignas y respeto a sus derechos laborales

MONCLOVA, COAH.- Docentes de la Región Centro de Coahuila salieron a las calles este lunes para exigir al Gobierno Federal la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que el actual esquema de pensiones condena a miles de trabajadores de la educación a retirarse con ingresos insuficientes después de décadas de servicio. La movilización reunió a maestros activos y jubilados pertenecientes principalmente a la Sección 5 del magisterio, aunque también participaron docentes de la Sección 38. En Monclova, se concentraron en la Plaza del Magisterio y posteriormente marcharon hasta las oficinas de la Sección 5.

De manera simultánea, se realizaron protestas en otras regiones del estado y en parte de Durango. Durante la marcha, los manifestantes expresaron su inconformidad con el sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, mecanismo que sustituyó el modelo anterior de pensiones vitalicias financiadas con aportaciones gubernamentales.

Ramiro de Ávila, docente frente a grupo y vocero del movimiento, señaló que desde la entrada en vigor de la reforma de 2007 los trabajadores comenzaron a advertir las afectaciones que enfrentarían al momento de retirarse. Explicó que anteriormente los maestros podían jubilarse con una pensión calculada sobre el total de su salario y mantenían acceso a diversos beneficios de seguridad social. Sin embargo, actualmente los recursos dependen del ahorro acumulado en las cuentas individuales, situación que ha generado incertidumbre entre quienes están próximos a concluir su vida laboral. “Hay compañeros que ya tienen derecho a jubilarse, pero permanecen en las aulas por temor a retirarse y descubrir que la pensión que recibirán no les permitirá vivir dignamente”, manifestó.

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Además de la derogación de la reforma, los docentes demandaron una revisión integral del sistema de pensiones, mejoras en la seguridad social y mejores condiciones laborales dentro de los centros educativos. Los participantes también cuestionaron los recientes incrementos salariales otorgados al magisterio, al considerarlos insuficientes frente a las necesidades del sector. Durante el acto, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades federales para atender una problemática que, aseguran, ha sido ignorada durante años pese a las constantes movilizaciones realizadas en distintas partes del país.

De igual manera, señalaron que algunos trabajadores no acudieron a la marcha por temor a represalias, aunque afirmaron contar con el respaldo de numerosos docentes que permanecieron en los planteles educativos. Los maestros advirtieron que mantendrán la lucha por la vía legal y mediante la movilización social hasta lograr cambios que garanticen pensiones dignas para las futuras generaciones de trabajadores de la educación.

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