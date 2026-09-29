Atienden caso de picadura de garrapata en primaria al oriente de Saltillo; menor se encuentra fuera de peligro

La menor afectada fue ingresada al Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salud de Coahuila, donde recibió atención médica oportuna y se le administró el tratamiento correspondiente de manera inmediata.

Un caso de picadura de garrapata registrado en la escuela primaria Dr. Miguel Ángel Talamás Dieck, ubicada en la colonia Loma Linda, movilizó a las autoridades sanitarias y educativas de Saltillo .

La menor, de 6 años, fue llevada por su madre al Hospital Materno Infantil luego de que detectara una picadura de garrapata. Tras ser valorada, se determinó que no presenta síntomas y permanece bajo vigilancia epidemiológica, ya que hasta el momento no existe confirmación de la enfermedad. Como medida preventiva, se inició tratamiento y la niña se encuentra estable y bajo observación médica.

Fuentes del nosocomio confirmaron que la paciente evolucionó favorablemente tras la intervención médica y actualmente se encuentra completamente fuera de peligro y bajo observación de rutina.

La situación provocó inquietud entre los padres de familia, quienes acudieron a manifestarse a las instalaciones del plantel educativo para exigir acciones urgentes de fumigación y limpieza profunda.

Ante las protestas, el secretario de Educación del estado fijó postura sobre las medidas de prevención que se implementan en las instituciones de la entidad para atender este tipo de riesgos.

“Sí, cómo no, pues como ustedes saben, es una tarea constante y recurrente la que tenemos en coordinación con la Secretaría de Salud para ir previendo este tipo de situaciones. Cuando hay detección de este tipo de incidencias, pues se hace lo conducente”, declaró el funcionario estatal.

Las autoridades educativas reiteraron que se mantendrá el trabajo conjunto con el sector salud para aplicar los protocolos sanitarios y asegurar un entorno seguro para los alumnos en Saltillo.