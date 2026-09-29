Saltillo y el problema de la mala calidad del aire

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Opinión
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El aire que respiramos en Saltillo se ubica muy por encima de los límites que la OMS ha definido para considerarlo saludable. Habríamos de reaccionar ya ante la evidencia

La contaminación del aire es un problema muy serio. Y lo es porque el exceso de partículas contaminantes en éste es identificado como causa de múltiples enfermedades que provocan, cada año, millones de muertes prematuras alrededor del planeta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha dicho de forma puntual desde hace años: “La contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales que existen para la salud... En 2019, el 99 por ciento de la población mundial vivía en lugares donde no se respetaban las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire... Los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6.7 millones de muertes prematuras cada año”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-seguridad-vial-el-rezago-que-a-nadie-le-importa-JA23761954

En VANGUARDIA decidimos, hace casi dos años y medio, consignar todos los días, en la portada de nuestra edición impresa, así como en nuestro sitio web, el reporte sobre la calidad del aire en la capital de Coahuila. Tomamos esta decisión porque estamos convencidos de que un problema que se ignora es uno sobre el cual no se toman acciones.

Hemos insistido desde entonces en la necesidad de que se asuma una posición clara en relación con el problema que padecemos los saltillenses y que se traduce en importantes riesgos para la salud. Porque si algo no podemos dejar de hacer es respirar... aunque el aire que respiramos sea peligroso.

No se trata de una exageración ni de una vocación por el alarmismo, sino de un acto de elemental responsabilidad: no podemos esperar a que la situación se vuelva crítica para actuar. Lo inteligente es hacerlo ahora, de forma que las soluciones sean menos costosas.

Los datos ahí están y no hacen sino confirmarse una y otra vez, tal como ocurre con el reporte que publicamos en esta edición y que evidencia la magnitud del problema: en 2025, Saltillo se ubicó entre las 10 ciudades con peor calidad del aire en el continente, de acuerdo con información de la organización suiza IQAir.

La estadística tendría que alarmarnos de forma inmediata y convocarnos a la acción: Saltillo registró, en el periodo señalado, un promedio de 32.3 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de las denominadas partículas PM2.5, las cuales son identificadas por la OMS como uno de los contaminantes más perjudiciales para la salud humana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-en-el-top-10-de-ciudades-con-mayor-contaminacion-del-aire-del-continente-GO23781227

De acuerdo con la OMS, un aire saludable es el que registra un promedio de cinco microgramos por metro cúbico. Esto quiere decir que el aire de nuestra ciudad se ubica más de cinco veces por encima de ese parámetro. No es casual, pues, que de los 270 días transcurridos de este 2026, en 63 de ellos la calidad del aire se haya ubicado en los rangos de “mala” a “extremadamente mala”.

Los focos rojos en este rubro llevan encendidos demasiado tiempo. Cabría esperar que todos comencemos a preguntarnos qué debemos hacer para evitar que el aire del cual dependemos siga deteriorándose y con ello condenándonos a incorporarnos a la estadística funesta que este fenómeno acumula en todo el planeta.

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