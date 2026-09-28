El caso que sacude a Torreón: cateos, detenciones y una investigación de 66 mdp

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    El caso que sacude a Torreón: cateos, detenciones y una investigación de 66 mdp
    Los cinco procesados fueron trasladados a centros federales de reclusión fuera de Coahuila. FGR
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, enfrenta un proceso federal junto con otras cuatro personas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

TORREÓN, COAH.- José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y otras cuatro personas quedaron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una audiencia celebrada ante un juez federal.

La resolución judicial mantiene a los cinco imputados bajo prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá un plazo de tres meses para complementar las indagatorias y presentar nuevos elementos dentro del proceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/vinculan-al-exsecretario-del-ayuntamiento-de-torreon-su-esposa-y-tres-personas-mas-por-delincuencia-organizada-y-operaciones-con-recursos-ilicitos-JB23773974

Entre los procesados se encuentra Martha Rodríguez Romero, esposa de Ganem Guerrero y exdirectora del Centro de Justicia Municipal; José Feliciano Hernández Hinojo, alias El Olimpo, quien habría trabajado como chofer y escolta del exfuncionario; además de Farid Ali Ibarra Nassar y Georgina Ramírez Chacón.

LOS ENVÍAN A PENALES FEDERALES

Después de la determinación del juez de control, los cinco fueron trasladados a centros federales de reclusión ubicados fuera de Coahuila.

Martha Rodríguez Romero y Georgina Ramírez Chacón fueron ingresadas al Centro Federal de Readaptación Social número 16, conocido como “CPS Femenil Morelos”.

Por su parte, José Elías Ganem Guerrero, José Feliciano Hernández Hinojo y Farid Ali Ibarra Nassar quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, “CPS Oaxaca”.

La vinculación se determinó durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expusiera ante el juez los datos de prueba que forman parte de la investigación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fiscalia-de-coahuila-mantiene-ofensiva-contra-narcomenudeo-suma-cerca-de-600-cateos-CD23757858

INDAGATORIA SE REMONTA A NOVIEMBRE DE 2025

Según los antecedentes dados a conocer por la FGR, la investigación comenzó en noviembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que dio paso a las pesquisas relacionadas con los ahora procesados.

El pasado 13 de septiembre, agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron órdenes de cateo y detuvieron a cuatro de los señalados. Posteriormente, fue localizada y detenida Georgina Ramírez Chacón, dentro de las mismas investigaciones relacionadas con actividades profesionales y negocios particulares.

En los registros judiciales también existe un antecedente relacionado con Ganem Guerrero. Desde noviembre de 2025, el exfuncionario promovió un juicio de amparo contra una orden de aprehensión emitida por autoridades de la Ciudad de México; sin embargo, el 2 de diciembre de ese año un juez federal negó la suspensión definitiva.

A la investigación federal se agregan denuncias presentadas desde junio de 2025 por presuntas irregularidades financieras superiores a 66 millones de pesos, vinculadas con contratos para trabajos de mantenimiento de pozos e infraestructura hidráulica del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS).

La carpeta correspondiente quedó registrada ante la FGR con el expediente FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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