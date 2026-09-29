Coahuila: Detecta SAT otras 27 factureras en giros de minería, hidrocarburos y hasta en comida para llevar

De acuerdo con datos publicados por el SAT, los giros de las compañías señaladas, que también se les conoce como “empresas fantasma”, van desde la minería, la construcción, el manejo de hidrocarburos, hasta la entrega de comida para llevar.

En lo que va de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado en Coahuila a 27 empresas “factureras” que realizan operaciones fantasma para engañar al fisco.

En febrero de 2025, VANGUARDIA publicó que entre 2018 y 2024, el SAT detectó en operaciones a por lo menos 357 factureras en Coahuila, de las cuales el 52 por ciento se halló en el 2018.

Solo en lo que va del 2026, el SAT ha boletinado a 26 empresas en el Diario Oficial de la Federación por facturar operaciones simuladas, operando en Coahuila o con domicilio fiscal en alguno de los municipios. Algunos de los boletinados son contribuyentes dados de alta como personas morales, pero también existen personas físicas.

La mayoría de estas empresas fueron detectadas desde las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal que hay en Coahuila, pero también por la Administración Central de Fiscalización Estratégica y las administraciones desconcentradas de Veracruz y Tamaulipas, donde las empresas de Coahuila habrían realizado operaciones.

Se trata de Kasten Consultores SA de CV, La María de Saltillo SA de CV, Comercializadora Marduk SA de CV, Basel Comercializadora SA de CV, Hensu Asesores SA de CV, Ticy Administración SA de CV, Desarrollos Inmobiliarios DCH SAPI de CV, Martínez de la Garza Francisco Manuel, Servicios y Consultores Diplomáticos del Norte SA de CV, DK y Asociados SA de CV.

También aparece Martínez Ayala Ivan Jacob, Sergabal SA de CV, Servicios y Minerales SJDS SA de CV, STC RH SA de CV, Bernal Sierra Ana Laura Araceli, Comercializadora Odanyl SA de CV, Delro del Norte Reparaciones y Comercio SA de CV, Villa Cardoza Jose, Greylogic SA de CV.

Además, están Cardoza Acosta Maura, Lopez Lopez Jose del Carmen, Zamarit Manejo Empresarial SC, Productos Nacionales JGN SA de CV, Productora de Insumos QWZ SA de CV, Grupo Constructor Santull SA de CV, Belopal SA de CV, y Ventela Corporate SA de CV.

En las listas, el SAT dice que estas empresas simularon actividades como servicios de contabilidad y auditoría, servicios jurídicos, comercio al por mayor y alquiler de maquinaria, materiales metálicos para construcción, minería y actividades forestales, comercio de partes y refacciones de automóviles, venta de gasolina y diésel, minería de carbón, matanza y cría de aves y ganado, desechos y servicios de comida, así como de restaurantes con mesería.

Las motivaciones por las cuales el SAT empezó una investigación y finalmente concluyó en definitiva la operación simulada se derivan de que los contribuyentes tenían ausencia de activos, posteriormente identificaron ausencia de personal, falta de infraestructura y no tenían capacidad material para realizar las actividades que reportaban.

Según el boletinaje, al menos 22 empresas tenían sede en Coahuila, de las cuales, seis fueron identificadas en Saltillo, seis en Torreón, tres en Monclova, tres en Sabinas, dos en San Juan de Sabinas, una en Piedras Negras y una en Arteaga.

De las otras cinco empresas, dos se identificaron con domicilios en Metepec, Estado de México; y otras tres en Monterrey, Nuevo León; sin embargo, las mismas fueron identificadas por el SAT de Coahuila al realizar actividades en la entidad.

EMPRESAS SIMULADORAS

Según lo estipulado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el SAT realiza un listado de empresas calificadas como “definitivas” que, contrario a brindar los servicios originales que reportan, se dedican a simular costos facturables que pueden ascender a millones de pesos, por lo que son consideradas como empresas facturadoras de operaciones simuladas.

Dichas empresas pueden ser contratadas tanto por particulares como por entes gubernamentales de todos los niveles y se dedican a la emisión de facturas sin proveer finalmente un producto o servicio ni contar con la infraestructura necesaria, con el fin de comprobar gastos, aumentar deducibles, e incluso, como expone el propio SAT, para lavar dinero.

Para declarar una empresa de esta manera de forma “definitiva” y publicarla en el Diario Oficial de la Federación, el SAT realiza un proceso de varios meses, en el cual intenta la comunicación con esos contribuyentes, e incluso realiza visitas para verificar que la empresa esté en el domicilio o que tenga lo mínimo para poder realizar la actividad que manifiesta en las facturas.