POLITICÓN: ¿Síndrome Coahuila en Nuevo León? El reto de Clara Luz Flores frente al PT

I. CAUTELOSA CELEBRACIÓN En voz del encargado de la política interior, Óscar Pimentel González, el Gobierno de Coahuila salió ayer a fijar postura en relación con lo ocurrido el viernes pasado en la Ciudad de México, durante la audiencia judicial en la cual se reconoció a José Arturo Domínguez Arteaga como único postor por Altos Hornos de México. Con cautela, el secretario de Gobierno reconoció “avances” en el proceso de enajenación de la acerera y señaló que “una eventual reactivación de la empresa” sería una gran noticia no sólo para Monclova y la Región, sino para la entidad. II. DETALLES... Enseguida matizó reconociendo el elefante en medio de la sala: el postor a quien “se adjudicó” la empresa no ha depositado siquiera la garantía de seriedad que era requisito indispensable para participar en la subasta, ni ha demostrado contar con los mil 400 millones de dólares que ofreció ante la Juez de la causa. Todo mundo desea, sin duda, que la operación se concrete y que la acerera vuelva a producir, pero no se puede ignorar la realidad: para que eso ocurra es preciso que la oferta transite de las palabras a los hechos.

III. POR LA REVANCHA Clara Luz Flores se convirtió ayer en la cuarta candidata a quien Morena le da una segunda oportunidad de competir por la gubernatura luego de ser derrotada en las urnas. Hasta ahora, el marcador favorece a quienes se han impuesto en la revancha, pues David Monreal ganó la elección en Zacatecas en su segundo intento y Delfina Gómez hizo lo propio en el Estado de México, mientras que la queretana Celia Maya García fue derrotada las dos veces que intentó conquistar la gubernatura y para ella, en esta ocasión, no hubo tercera oportunidad. ¿Aprendió Clara Luz de sus errores o volverá a tropezar con la misma piedra? IV. OBSTÁCULO Por lo pronto, el primer reto que deberá enfrentar la candidata es el de sumar al PT, de Alberto Anaya, que ayer salió a marcar distancia de las designaciones morenistas. De todas, no solamente la de Clara Luz. No están rompiendo ni saliéndose de la coalición, pero aseguran que ellos tienen gallo para Nuevo León: el diputado local Jesús Elizondo Salazar. ¿Se contagiará la designación de la cuatroté en Nuevo León del “síndrome Coahuila” o lograrán entenderse antes de la hora del registro?

V. EXPEDIENTE ABIERTO El asunto ya salió de los corrillos y entró al juzgado: Luis Flores Garza y Abril Suárez Ortiz, socios de la empresa Garante Asesores, fueron vinculados a proceso por probable acceso y divulgación ilícita de información privada. La investigación continúa, así que no caben absoluciones por amistad ni condenas por encargo. El interés político está en otra parte: comprobar si el Poder Judicial que preside Miguel Mery puede conducir un expediente sensible sin mirar apellidos, relaciones ni influencias. Cuando los acusados se mueven en círculos conocidos, la independencia judicial no se presume en discursos; se demuestra en las resoluciones. VI. APELLIDO CONOCIDO Luis Flores Garza lleva un apellido conocido: es hijo de Félix Flores Castro, alto funcionario del gobierno de Enrique Martínez y Martínez. El parentesco no transmite culpas, pero tampoco debe abrir puertas. Él y Abril Suárez Ortiz son socios de Garante Asesores, cuyo principal activo tendría que ser la confianza. Los demás socios no están acusados, aunque el caso alcanza a la firma. Si la imputación involucra información privada, la empresa deberá explicar cómo protege los datos de sus clientes.

VII. CUATRO AÑOS El Congreso de Coahuila lleva casi cuatro años sin armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El plazo para eso era de 180 días, no de una Legislatura completa. Mientras los diputados administran la demora, siguen pendientes reglas sobre velocidad, alcohol, celular, cascos, calles seguras y atención a víctimas. Luz Elena Morales preside el Congreso y no puede refugiarse en que heredó el rezago: ha tenido tiempo, mayoría y facultades para resolverlo. Prometer que quizá salga antes de diciembre no borra la omisión. Si la seguridad vial salva vidas, dejarla cuatro años en espera es negligencia legislativa, no análisis técnico. VIII. SIN VACÍOS Óscar Ríos Ramírez comunicó al Cabildo de San Juan de Sabinas su decisión de separarse de la Alcaldía por motivos de salud. Deberá formalizarse la salida: el primer regidor asumiría provisionalmente y el Congreso determinará quién ocupará la Presidencia Municipal. El Gobierno ofreció acompañamiento para evitar interrupciones en servicios y programas. El punto político estará en el Congreso: garantizar una transición ordenada y resolver conforme a derecho, sin convertir la vacante en reparto de grupos. La sucesión tiene procedimiento, pero también tendrá interesados.