En México, la polémica en torno a López Beltrán pone a prueba el legado de Morena
No ha sido imputado formalmente de ningún delito, pero se le ha acusado en repetidas ocasiones de corrupción
CIUDAD DE MÉXICO- Andrés Manuel López Beltrán se ha sumado a la lista de figuras que, según los críticos, podrían terminar perjudicando al movimiento de izquierda que fundó su padre, así como a la presidenta que lo sucedió.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta cuestionamientos que podrían definir su presidencia y poner a prueba el legado de su partido, debido a acusaciones de corrupción, viajes de lujo y vínculos con los cárteles contra figuras destacadas de su partido.
¿Hasta dónde llegará para enfrentarse a figuras poderosas dentro del movimiento de izquierda que la llevó al poder? ¿Un movimiento construido sobre promesas de acabar con los privilegios políticos, la corrupción y el tráfico de influencias exigirá a sus propios miembros que cumplan con esos mismos estándares?
Públicamente, Sheinbaum ha dejado clara su postura.
“Que se cumpla la ley, que las instituciones de procuración de justicia hagan su trabajo, que no permitamos la injerencia extranjera en las decisiones que solo le competen a las y a los mexicanos, y actuar con rectitud, con honestidad, con honradez”, dijo en agosto en una conferencia de prensa. Eso, afirmó, “para poder diferenciarnos de lo que fue el pasado de corrupción y privilegio”.
Aun así, Sheinbaum se enfrenta a lo que algunos consideran un dilema cada vez mayor, encarnado por Andrés Manuel López Beltrán, una figura conocida en su partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
López Beltrán no ha sido imputado formalmente de ningún delito, pero se le ha acusado en repetidas ocasiones de corrupción.
Ocupa un lugar inusual en la política mexicana: no es simplemente el hijo de un expresidente, sino también alguien a quien muchos ven como el heredero del hombre que transformó el país y su panorama político. Su padre fundó el movimiento de izquierda Morena, ahora el partido gobernante de México, con la promesa de desmantelar los privilegios, erradicar la corrupción y romper los vínculos de complicidad entre las élites políticas y empresariales que, afirmó, habían enriquecido a unos pocos a costa de millones.
El mes pasado, López Beltrán y uno de sus hermanos aparecieron en la portada de un importante periódico nacional. Las fotos los mostraban cenando en un restaurante de lujo con altos ejecutivos empresariales y un exasesor de alto rango de su padre.
Las imágenes reavivaron rápidamente el escrutinio público sobre el gusto de López Beltrán por los restaurantes, los hoteles y los viajes costosos. Pero la cena de cinco horas también fue noticia porque ocurrió justo cuando enfrentaba una avalancha de acusaciones de corrupción en su contra.
Los críticos y los políticos de la oposición lo han acusado de usar su influencia para desviar contratos hacia su círculo más cercano, y las investigaciones de los medios de comunicación y los archivos filtrados han vinculado a sus colaboradores cercanos con esos negocios. También aparecieron referencias a López Beltrán en los expedientes de la Fiscalía General de México relacionados con una gigantesca trama de contrabando de combustible.
Y el mes pasado, López Beltrán, de 40 años, reveló que Estados Unidos le había revocado la visa, al igual que ha hecho con otros políticos mexicanos acusados de corrupción. Las autoridades estadounidenses se han negado a comentar sobre la revocación de la visa.
López Beltrán ha negado enérgicamente las acusaciones de corrupción. En respuesta a la revocación de su visa, publicó una carta airada dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión de “una burda y perversa canallada” que busca castigar a Morena, su partido, por negarse a someterse a los “afanes autoritarios, facciosos” de Washington.
Dos agencias de seguridad de Estados Unidos están analizando las acusaciones sobre los supuestos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, pero no han iniciado investigaciones formales, según cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.
López Beltrán también se ha puesto en contacto con funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos a través de intermediarios en múltiples ocasiones este año, pero ambas partes no han mantenido conversaciones formales, según tres personas familiarizadas con las gestiones.
La serie de controversias que rodean a López Beltrán plantea un dilema aún mayor para Sheinbaum.
Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político, dijo que López Beltrán ponea prueba la conducta y la política de Sheinbaum y que la identidad fundamental de Morena está en juego porque la idea de que están regenerando moralmente al país ahora está en cuestión.
López Beltrán ha operado durante mucho tiempo en el corazón del partido gobernante, ayudando a organizar las campañas para impulsar la participación electoral en la Ciudad de México durante la campaña presidencial de su padre en 2018. Se unió a la dirección del partido como secretario de organización en 2024, una vez que comenzó la presidencia de Sheinbaum.
En este cargo, encabezó una campaña que casi quintuplicó el número oficial de afiliados de Morena a más de 11 millones, aunque luego fue objeto de escrutinio después de que las autoridades electorales anularan o eliminaran más de dos millones debido a anomalías generalizadas, entre ellas duplicados y el registro de 91.000 personas fallecidas.
En mayo, López Beltrán renunció a la dirección del partido y anunció su intención de postularse al Congreso en representación de Tabasco, el estado natal de su padre. Desde entonces, ha estado haciendo campaña de cara a las elecciones de 2027.
La campaña se ha visto empañada por el escándalo. Medios de investigación y documentos filtrados han vinculado a una red de sus colaboradores cercanos —entre los que destaca su amigo de toda la vida, Jorge Amílcar Olán, un empresario— con lucrativos contratos gubernamentales.
También aparecieron referencias que sugieren la participación de López Beltrán en un complot de contrabando de combustible en los expedientes de la Fiscalía General de México. Los fiscales mexicanos alegan que funcionarios corruptos de aduanas y de la Armada ayudaron a importar diésel estadounidense camuflado como aditivos para aceite, evadiendo miles de millones en impuestos mexicanos.
Un testigo colaborador afirmó que la incautación de diésel de contrabando en 2025 fue el resultado de un enfrentamiento político entre el máximo responsable de seguridad de México y “el hijo del presidente”, según expedientes federales publicados en medios de comunicación mexicanos y revisados por The New York Times. Los abogados defensores de los oficiales navales procesados dijeron a los periodistas mexicanos que “el hijo del presidente” se refería a López Beltrán.
López Beltrán no respondió a las solicitudes de comentarios.
En agosto, los fiscales mexicanos dijeron que estas menciones, por sí solas, no constituían evidencia suficiente para abrir una investigación en su contra. “Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguna”, dijo Sheinbaum el mes pasado.
Cuando le revocaron la visa, algunos miembros de Morena salieron rápidamente en defensa de López Beltrán, calificando la medida de injerencia externa y de parte de una campaña en su contra por parte de miembros del partido y de críticos externos.
“La sombra de venganza sigue sobre él, de sectores políticos de oposición que se sienten agraviados o afectados con la política pública del papá”, dijo Ricardo Monreal, líder de Morena en el Congreso, en una entrevista.
Sheinbaum también está transitando una relación delicada con Washington. Ha profundizado la cooperación en materia de seguridad, al tiempo que rechaza firmemente las amenazas de una acción militar unilateral por parte de Estados Unidos contra los cárteles. Su defensa de la soberanía mexicana cuenta con amplio apoyo en el país.
Pero Washington también está presionando a su gobierno para que tome medidas contra funcionarios mexicanos acusados de corrupción o de vínculos con el crimen organizado, lo que intensifica el escrutinio sobre cómo maneja a figuras poderosas dentro de su propio movimiento.
Los partidarios de Sheinbaum señalan las pruebas de que su gobierno ha cumplido su promesa de romper con la corrupción.
Bajo su mandato, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 100 funcionarios, entre ellos alcaldes, jefes de policía municipal y políticos regionales, muchos de ellos acusados de facilitar las operaciones de los cárteles o de corrupción institucional. La lista incluye a miembros de su propio partido .
Pero los críticos dicen que esos compromisos se topan con un límite infranqueable cuando las acusaciones llegan a las altas esferas del partido gobernante.
Esta primavera, los fiscales estadounidenses acusaron a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos , entre ellos un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y un senador, Enrique Inzunza, ambos miembros destacados de Morena. Los fiscales los acusaron de un plan de varios años para proteger y ayudar al Cártel de Sinaloa y solicitaron su detención para una posterior extradición.
En respuesta, la Fiscalía General abrió su propia investigación, pero Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos no había proporcionado pruebas suficientes contra los acusados para detenerlos.
Otra figura destacada del partido envuelta en un escándalo es Adán Augusto López Hernández. Como gobernador del estado de Tabasco, nombró a un jefe de seguridad que fue detenido el año pasado y acusado de liderar una organización criminal involucrada en el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. López Hernández no ha sido acusado de ningún delito.
Aun así, algunos analistas señalan que Sheinbaum ha logrado marginar a algunas de las figuras más problemáticas de su partido sin provocar una ruptura interna.
López Beltrán dejó su cargo en el partido, Rocha Moya se tomó una licencia indefinida, Inzunza abandonó Morena y López Hernández renunció a su cargo de líder del partido en el Senado.
La renuencia de Sheinbaum a romper públicamente con figuras “indeseables” dentro de su partido —incluido López Beltrán— podría, sin embargo, dañar su credibilidad, dijo Vanessa Romero Rocha, analista política, aunque sus decisiones tengan como objetivo proteger el legado de su predecesor y preservar la unidad del partido.
También podría haber un objetivo más pragmático: López Beltrán representa inevitablemente a López Obrador, señaló Viri Ríos, otra analista política.
“Y López Obrador es el movilizador de votos número uno de este país”, dijo. c. 2026 The New York Times Company.
Por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, The New York Times.