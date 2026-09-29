En México, la polémica en torno a López Beltrán pone a prueba el legado de Morena

CIUDAD DE MÉXICO- Andrés Manuel López Beltrán se ha sumado a la lista de figuras que, según los críticos, podrían terminar perjudicando al movimiento de izquierda que fundó su padre, así como a la presidenta que lo sucedió. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta cuestionamientos que podrían definir su presidencia y poner a prueba el legado de su partido, debido a acusaciones de corrupción, viajes de lujo y vínculos con los cárteles contra figuras destacadas de su partido. ¿Hasta dónde llegará para enfrentarse a figuras poderosas dentro del movimiento de izquierda que la llevó al poder? ¿Un movimiento construido sobre promesas de acabar con los privilegios políticos, la corrupción y el tráfico de influencias exigirá a sus propios miembros que cumplan con esos mismos estándares?

Públicamente, Sheinbaum ha dejado clara su postura. “Que se cumpla la ley, que las instituciones de procuración de justicia hagan su trabajo, que no permitamos la injerencia extranjera en las decisiones que solo le competen a las y a los mexicanos, y actuar con rectitud, con honestidad, con honradez”, dijo en agosto en una conferencia de prensa. Eso, afirmó, “para poder diferenciarnos de lo que fue el pasado de corrupción y privilegio”. Aun así, Sheinbaum se enfrenta a lo que algunos consideran un dilema cada vez mayor, encarnado por Andrés Manuel López Beltrán, una figura conocida en su partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. López Beltrán no ha sido imputado formalmente de ningún delito, pero se le ha acusado en repetidas ocasiones de corrupción. Ocupa un lugar inusual en la política mexicana: no es simplemente el hijo de un expresidente, sino también alguien a quien muchos ven como el heredero del hombre que transformó el país y su panorama político. Su padre fundó el movimiento de izquierda Morena, ahora el partido gobernante de México, con la promesa de desmantelar los privilegios, erradicar la corrupción y romper los vínculos de complicidad entre las élites políticas y empresariales que, afirmó, habían enriquecido a unos pocos a costa de millones.

El mes pasado, López Beltrán y uno de sus hermanos aparecieron en la portada de un importante periódico nacional. Las fotos los mostraban cenando en un restaurante de lujo con altos ejecutivos empresariales y un exasesor de alto rango de su padre. Las imágenes reavivaron rápidamente el escrutinio público sobre el gusto de López Beltrán por los restaurantes, los hoteles y los viajes costosos. Pero la cena de cinco horas también fue noticia porque ocurrió justo cuando enfrentaba una avalancha de acusaciones de corrupción en su contra. Los críticos y los políticos de la oposición lo han acusado de usar su influencia para desviar contratos hacia su círculo más cercano, y las investigaciones de los medios de comunicación y los archivos filtrados han vinculado a sus colaboradores cercanos con esos negocios. También aparecieron referencias a López Beltrán en los expedientes de la Fiscalía General de México relacionados con una gigantesca trama de contrabando de combustible.

Y el mes pasado, López Beltrán, de 40 años, reveló que Estados Unidos le había revocado la visa, al igual que ha hecho con otros políticos mexicanos acusados de corrupción. Las autoridades estadounidenses se han negado a comentar sobre la revocación de la visa. López Beltrán ha negado enérgicamente las acusaciones de corrupción. En respuesta a la revocación de su visa, publicó una carta airada dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión de “una burda y perversa canallada” que busca castigar a Morena, su partido, por negarse a someterse a los “afanes autoritarios, facciosos” de Washington. Dos agencias de seguridad de Estados Unidos están analizando las acusaciones sobre los supuestos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, pero no han iniciado investigaciones formales, según cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

López Beltrán también se ha puesto en contacto con funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos a través de intermediarios en múltiples ocasiones este año, pero ambas partes no han mantenido conversaciones formales, según tres personas familiarizadas con las gestiones. La serie de controversias que rodean a López Beltrán plantea un dilema aún mayor para Sheinbaum.

Jesús Silva-Herzog Márquez, analista político, dijo que López Beltrán ponea prueba la conducta y la política de Sheinbaum y que la identidad fundamental de Morena está en juego porque la idea de que están regenerando moralmente al país ahora está en cuestión. López Beltrán ha operado durante mucho tiempo en el corazón del partido gobernante, ayudando a organizar las campañas para impulsar la participación electoral en la Ciudad de México durante la campaña presidencial de su padre en 2018. Se unió a la dirección del partido como secretario de organización en 2024, una vez que comenzó la presidencia de Sheinbaum.