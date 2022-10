Atraen a policías con falso reporte al 911 y los atacan

MONCLOVA, COAH.- Policías de Monclova fueron emboscados por casi de 40 vándalos que les esperaban entre las calles de la colonia Guadalupe Murguía.

Fue por la madrugada de este miércoles que se recibió un reporte en la línea de la corporación que indicaba que un vehículo habría sido incendiado en la calle 33 del mencionado sector.

Al llegar la unidad al sitio, solo se detectó a un vehículo estacionado y a varios sujetos ebrios, quienes les dijeron que los habían “chocado” y por ello estaban ahí estacionados.

Fue en ese momento que los hombres se dieron a la fuga y cuando la unidad intentó seguirlos hacia el interior de la colonia, salieron decenas de vándalos cargados con piedras agredirlos.

Los elementos solicitaron apoyo de sus compañeros y más patrullas, pero la primera instrucción fue el que se replegaran para evitar sufrir mayores daños.

Raúl Alcocer, director de la corporación, informó a VANGUARDIA que es probable que los maleantes generaron el falso reporte para cometer la agresión.

“Anteriormente nos habían apedreado patrullas, no te duele tanto cuando son unidades viejas y están amoladas, pero en este caso son nuevas y pareciera que la intención era causar daño la unidad”, comentó.

De inicio se levantó un acta, y se turnó al área jurídica del Ayuntamiento para proceder con una denuncia penal por daños al municipio y se reforzarán los operativos con apoyo de corporaciones estatales y federales.

“No por que nos estén agrediendo no vamos a hacer los operativos, al contrario vamos a responder con más trabajo; que quede claro a esas personas que no por eso no se va entrar, no se va permitir que imperen esas actitudes al margen de la ley”, resaltó Alcocer Cruz.