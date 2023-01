Aumento de autopista Saltillo Monterrey no debió proceder por incumplimiento de la empresa

Las medidas de seguridad acordadas no se han llevado a cabo: Asociación de Hoteles de Coahuila

La empresa Roadis, concesionaria de la autopista de cuota Saltillo-Monterrey no debió incrementar su tarifa y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no debió autorizarlo porque ha incumplido con acuerdos sobre seguridad para los automovilistas, explicó el presidente de la Asociación de Hoteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila.

VANGUARDIA dio a conocer que las tarifas de la Autopista Saltillo Monterrey se incrementó un siete por ciento, en el caso de automóviles y pickups pasó de 121 a 130 pesos, lo cual fue avalado por la SICT.

Sin embargo, el empresario hotelero, Héctor Horacio Dávila, dijo que esta nueva tarifa no debió autorizarse por el incumplimiento de la concesionaria Roadis a los acuerdos que iban en beneficio de la seguridad de los automovilistas, realizados después de una mega carambola en la que hubo millones de pesos en daños materiales y lesionados.

“Ese incremento no debió autorizarse. Ellos argumentan que fue menor a la inflación, pero es menor en cinco décimas y eso no es nada. Pero no tiene justificación porque hay acuerdos incumplidos de la concesionaria”, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles de Coahuila.

Los acuerdos incumplidos son la colocación de ballenas móviles para tener retornos en caso de accidentes. Estos dispositivos se colocaron de manera momentánea y después se colocaron las ballenas o divisiones de concreto nuevamente y es fecha que no existen retornos.

Esta autopista se convierte solo en un gran estacionamiento, explicó el empresario, cuando hay accidentes, porque no hay manera de retornarse y continuar el camino por la vía libre.

También se ha incumplido con la colocación de anuncios luminosos o pantallas en las entradas a la autopista, para alertar a los automovilistas de accidentes y cierres parciales o totales de la vía, pero tampoco se ha cumplido.

De la misma manera se ha incumplido con la colocación de alumbrado, que también la empresa se había comprometido a colocar y solo se instaló en uno de los tramos y no en toda la vía que comunica a Saltillo con Monterrey.

En cuestión de seguridad para automovilistas no se ha cumplido a cabalidad el acuerdo hecho ante autoridades federales y estatales porque se había dicho que se tendría un camión de bomberos y una ambulancia para tener una respuesta inmediata en caso de accidentes y no los tienen.

Los acuerdos, después de múltiples accidentes, se hicieron no solo ante autoridades, sino también ante legisladores como la senadora Verónica Martínez, quien estuvo en las reuniones y además el tema llegó a la Cámara de Diputados y al Congreso del Estado.

Además, se ha incumplido con la apertura total del Viaducto Santa Catarina y constantemente hay cierres parciales para dar paso a obras de rehabilitación y se sigue cobrando cuota completa cuando el automovilista pierde tiempo por estas circunstancias y no le resulta rentable para trasladarse.

Los 130 pesos de cuota que se cobra ahora a automóviles y camionetas representa un gran gasto para quienes tienen negocios, estudian o trabajan en Nuevo León o en Coahuila y para quienes habitan en la Región Sureste y tienen que tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.