Avala Cabildo ampliar hasta 2034 contrato con Aguas de Saltillo

Ésta consiste en las líneas de agua potable construidas por el municipio de 2013 a 2022, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como las líneas de agua potable y drenaje entregadas por los fraccionadores de nuevos desarrollos al municipio de 2013 a 2022, equivalentes a un monto de 146 millones 662 mil 680 pesos.

A su vez, el socio minoritario realizará su aportación en los términos planteados en la solicitud. Se autorizó al alcalde, al secretario del Ayuntamiento y síndica para suscribir los instrumentos jurídicos necesarios.

“Analizamos el marco legal que rige la prestación de este servicio de agua y saneamiento, las disposiciones de naturaleza financiera y patrimonial que revisten estas autorizaciones. Respecto a la solicitud de ampliar el contrato, el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones señala con claridad que esto puede darse por causas fundadas y explícitas hasta en un 30% de la vigencia original”.

“Esas causas fundadas y explícitas las encontramos en la necesidad de contar con una planeación hídrica sana, estratégica, que permita ejecutar proyectos que garanticen el abastecimiento de agua de manera sustentable. Todo esto está contenido en el plan extraordinario de sequía”.

Subrayó que el plan no puede demorarse en su aplicación por las condiciones del cambio climático; además, deben preservarse las zonas de extracción, en tanto que un despacho externo realiza estudios de satisfacción y percepción, que demuestra una evolución positiva y favorable en el cuidado y uso de los recursos hídricos de la ciudad y ha mejorado la prestación del servicio y la cobertura, con elementos tecnológicos para control y abastecimiento del agua.

Además, se cumple con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud que establece una dotación diaria de 50 a 100 litros por habitante y Agsal proporciona 117 litros en promedio, por persona.

Braulio Medina, regidor del PAN, respaldó el dictamen porque está orientado a proteger y garantizar el servicio de agua potable, lo que se ha venido cumpliendo desde hace 20 años, con un suministro de agua de calidad.

No hay desabasto, indicó, el suministro llega a las colonias y a las viviendas y la propuesta de Agsal es dar estabilidad en el servicio por lo menos hasta el 2040.

Amparo Espinoza González, síndica de minoría por Morena, contrario a la posición de cinco regidores morenistas, respaldó el dictamen, al considerar que Aguas de Saltillo ha demostrado eficiencia en el manejo, administración y suministro del servicio durante años, incluso, es uno de los tres sistemas más eficientes en manejo de agua en el país.

Explicó que 119.9 millones de pesos aportará el socio tecnológico de Agsal, que ahora pertenece al Grupo Veolia, mientras que el municipio no aportará recurso en efectivo, sino en especie.

“Si no apoyamos la iniciativa no vamos a tener agua pronto, toda vez que no hemos perforado un pozo de agua”, señaló, al referir que en el 2001 Agsal inició con déficit de 20 millones de pesos y un valor de 166 millones, 81 millones de Aguas de Barcelona y 85 del municipio y ahora el valor es de 590 millones.

¿QUIÉNES VOTARON EN CONTRA?

Los regidores de Morena leyeron un pronunciamiento para manifestar su rechazo al dictamen, al señalar que hay ciudadanos en contra de la ampliación del contrato.

“Debemos ser un gobierno responsable que cuida los bienes del municipio y tratándose del agua, como integrantes del gobierno municipal, nos corresponde cuidarla y administrarla. Se requiere la realización de obras, estamos de acuerdo, sin embargo, no condicionarse a que se amplíe el tiempo de la asociación”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN ANTI SEQUÍA?

El plan anti sequía propuesto por Agsal contempla un programa de obras y acciones que contempla renovar el Acueducto Sur 1000, por deficiencias en acumulación de sarro y aumentar la capacidad de transportar agua de 24 a 32 pulgadas; impulsar el uso de aguas residuales; la perforación de nuevos pozos; interconexión de redes de distribución; conservación y sostenibilidad del medio ambiente; la gestión y eficiencia del rendimiento hídrico.

El dictamen se respaldó en diversos artículos de la Constitución de Coahuila, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, del Código Municipal para Coahuila y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicio.