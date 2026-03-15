Avanza rehabilitación de la Plaza Huanusco en la colonia Analco de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    Avanza rehabilitación de la Plaza Huanusco en la colonia Analco de Ramos Arizpe
    La rehabilitación responde a una solicitud de los vecinos del sector. CORTESÍA

El proyecto forma parte de acciones para recuperar plazas y parques del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- La recuperación de la Plaza Huanusco, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para mejorar los espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud, seguridad y convivencia comunitaria, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil destacó que este proyecto responde a una solicitud de los vecinos del sector y busca ofrecer áreas dignas y seguras para las familias.

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“Estamos trabajando para que las familias de Ramos Arizpe cuenten con espacios públicos dignos y seguros. La rehabilitación de la plaza en la colonia Analco responde a una solicitud de los vecinos y representa un paso importante para fortalecer la convivencia comunitaria en este sector”, señaló.

Gutiérrez Merino subrayó que estas acciones se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, lo que permite impulsar proyectos de infraestructura urbana en beneficio directo de las colonias del municipio.

$!La plaza es un punto de reunión comunitaria utilizado por numerosas familias.
La plaza es un punto de reunión comunitaria utilizado por numerosas familias. CORTESÍA

La rehabilitación de la Plaza Huanusco contempla trabajos para recuperar y mejorar este espacio comunitario, utilizado durante años como punto de reunión por las familias del sector.

Actualmente se realizan labores de nivelación del terreno, trazo de áreas y preparación de bases para nuevas estructuras, con el propósito de reorganizar el espacio y avanzar hacia su rehabilitación integral.

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El proyecto busca transformar el área recreativa en un lugar más ordenado, funcional y adecuado para la convivencia social, la recreación infantil y la actividad física.

Con estas obras, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de rescatar espacios públicos y fortalecer el tejido social en beneficio de las familias de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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