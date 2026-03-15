Avanza rehabilitación de la Plaza Huanusco en la colonia Analco de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La recuperación de la Plaza Huanusco, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para mejorar los espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud, seguridad y convivencia comunitaria, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil destacó que este proyecto responde a una solicitud de los vecinos del sector y busca ofrecer áreas dignas y seguras para las familias.

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“Estamos trabajando para que las familias de Ramos Arizpe cuenten con espacios públicos dignos y seguros. La rehabilitación de la plaza en la colonia Analco responde a una solicitud de los vecinos y representa un paso importante para fortalecer la convivencia comunitaria en este sector”, señaló.

Gutiérrez Merino subrayó que estas acciones se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, lo que permite impulsar proyectos de infraestructura urbana en beneficio directo de las colonias del municipio.