Avanza rehabilitación de la Plaza Huanusco en la colonia Analco de Ramos Arizpe
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El proyecto forma parte de acciones para recuperar plazas y parques del municipio
RAMOS ARIZPE, COAH.- La recuperación de la Plaza Huanusco, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para mejorar los espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud, seguridad y convivencia comunitaria, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
El edil destacó que este proyecto responde a una solicitud de los vecinos del sector y busca ofrecer áreas dignas y seguras para las familias.
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“Estamos trabajando para que las familias de Ramos Arizpe cuenten con espacios públicos dignos y seguros. La rehabilitación de la plaza en la colonia Analco responde a una solicitud de los vecinos y representa un paso importante para fortalecer la convivencia comunitaria en este sector”, señaló.
Gutiérrez Merino subrayó que estas acciones se realizan con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, lo que permite impulsar proyectos de infraestructura urbana en beneficio directo de las colonias del municipio.
La rehabilitación de la Plaza Huanusco contempla trabajos para recuperar y mejorar este espacio comunitario, utilizado durante años como punto de reunión por las familias del sector.
Actualmente se realizan labores de nivelación del terreno, trazo de áreas y preparación de bases para nuevas estructuras, con el propósito de reorganizar el espacio y avanzar hacia su rehabilitación integral.
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El proyecto busca transformar el área recreativa en un lugar más ordenado, funcional y adecuado para la convivencia social, la recreación infantil y la actividad física.
Con estas obras, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de rescatar espacios públicos y fortalecer el tejido social en beneficio de las familias de Ramos Arizpe.